https://ria.ru/20210410/varshava-1727670210.html

В Варшаве произошли столкновения полиции и активистов

В Варшаве произошли столкновения полиции и активистов

В Варшаве, где в субботу проходят траурные мероприятия по случаю годовщины катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, начались столкновения... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:18

2021-04-10T11:18

2021-04-10T11:39

ту-154

лех качиньский

польша

право и справедливость

в мире

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ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. В Варшаве, где в субботу проходят траурные мероприятия по случаю годовщины катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, начались столкновения конной и пешей полиции с протестующими и задержания активистов, передает корреспондент РИА Новости.Среди протестующих есть представители оппозиции, выступающей против траурных мероприятий в период пандемии, так и те, кто против жестких ограничительных мер в стране. Последние демонстративно пришли на акцию к площади Пилсудского в центре польской столицы без масок.Столкновения начались на подступах к площади, где венки к памятнику возлагал глава правящей партии "Право и справедливость", брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского Ярослав.В ходе столкновений в ход пошли дымовые шашки и петарды.Группу людей, которые демонстративно не соблюдают противоэпидемиологические меры, не носят масок, полицейские окружили кольцом и не выпускают из него. Они ждут, когда закончится возложение венков, чтобы принять решение, что делать с ними дальше.Полиция задержала несколько участников беспорядков.Остальные продолжают свой протест, выкрикивая антиправительственные лозунги, взрывая петарды и зажигая файеры.

https://ria.ru/20210410/polsha-1727666897.html

https://ria.ru/20210409/belfast-1727591222.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейский навалился на митингующего во время акции в годовщину крушения Ту-154 В Варшаве представители польской оппозиции попытались провести акцию во время траурных мероприятий по случаю годовщины крушения Ту-154. Несколько человек задержаны. 2021-04-10T11:18 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-154, лех качиньский, польша, право и справедливость, в мире