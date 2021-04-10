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https://ria.ru/20210410/varshava-1727670210.html
В Варшаве произошли столкновения полиции и активистов
В Варшаве произошли столкновения полиции и активистов
В Варшаве, где в субботу проходят траурные мероприятия по случаю годовщины катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, начались столкновения... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:18
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ту-154
лех качиньский
польша
право и справедливость
в мире
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ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. В Варшаве, где в субботу проходят траурные мероприятия по случаю годовщины катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, начались столкновения конной и пешей полиции с протестующими и задержания активистов, передает корреспондент РИА Новости.Среди протестующих есть представители оппозиции, выступающей против траурных мероприятий в период пандемии, так и те, кто против жестких ограничительных мер в стране. Последние демонстративно пришли на акцию к площади Пилсудского в центре польской столицы без масок.Столкновения начались на подступах к площади, где венки к памятнику возлагал глава правящей партии "Право и справедливость", брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского Ярослав.В ходе столкновений в ход пошли дымовые шашки и петарды.Группу людей, которые демонстративно не соблюдают противоэпидемиологические меры, не носят масок, полицейские окружили кольцом и не выпускают из него. Они ждут, когда закончится возложение венков, чтобы принять решение, что делать с ними дальше.Полиция задержала несколько участников беспорядков.Остальные продолжают свой протест, выкрикивая антиправительственные лозунги, взрывая петарды и зажигая файеры.
https://ria.ru/20210410/polsha-1727666897.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Полицейский навалился на митингующего во время акции в годовщину крушения Ту-154
В Варшаве представители польской оппозиции попытались провести акцию во время траурных мероприятий по случаю годовщины крушения Ту-154. Несколько человек задержаны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ту-154, лех качиньский, польша, право и справедливость, в мире

В Варшаве произошли столкновения полиции и активистов

11:18 10.04.2021 (обновлено: 11:39 10.04.2021)
 
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ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. В Варшаве, где в субботу проходят траурные мероприятия по случаю годовщины катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, начались столкновения конной и пешей полиции с протестующими и задержания активистов, передает корреспондент РИА Новости.
Среди протестующих есть представители оппозиции, выступающей против траурных мероприятий в период пандемии, так и те, кто против жестких ограничительных мер в стране. Последние демонстративно пришли на акцию к площади Пилсудского в центре польской столицы без масок.
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Вчера, 10:43
В Польше начались мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы
Столкновения начались на подступах к площади, где венки к памятнику возлагал глава правящей партии "Право и справедливость", брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского Ярослав.
В ходе столкновений в ход пошли дымовые шашки и петарды.
Группу людей, которые демонстративно не соблюдают противоэпидемиологические меры, не носят масок, полицейские окружили кольцом и не выпускают из него. Они ждут, когда закончится возложение венков, чтобы принять решение, что делать с ними дальше.
Полиция задержала несколько участников беспорядков.
Остальные продолжают свой протест, выкрикивая антиправительственные лозунги, взрывая петарды и зажигая файеры.
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