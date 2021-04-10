https://ria.ru/20210410/vaktsiny-1727735478.html

Индия предложила Минску вакцины от коронавируса

Индия предложила Минску вакцины от коронавируса

Индия предложила Белоруссии использовать вакцины против коронавируса COVID-19 индийского производства, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T23:45

2021-04-10T23:45

2021-04-10T23:47

распространение коронавируса

россия

нарендра моди

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

владимир макей

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Индия предложила Белоруссии использовать вакцины против коронавируса COVID-19 индийского производства, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.Восьмого апреля президент Александр Лукашенко провел встречу с послом Индии Сангитой Бахадур, в ходе которой, в частности, заявил, что рассчитывает на визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Минск, и этот визит должен стать импульсом для дальнейшего развития сотрудничества двух стран."Сотрудничество с Индией представляет собой хороший пример такого равноправного, достойного взаимодействия, несмотря на разный вес наших государств. Индия – более 1,3 миллиарда человек населения, и 10-миллионная Беларусь – конечно, уровень несопоставим… Президент встречался с послом, есть договоренность о том, что надо активизировать взаимодействие именно в сфере здравоохранения, особенно с учетом пандемической ситуации. Индия уже разработала две вакцины и предложила и нам использовать их для вакцинации нашего населения", - сказал Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в субботу. Стенограмму распространила пресс-служба белорусского МИД.По словам министра, есть ряд других проектов, которые обсуждались на встрече с президентом, были достигнуты конкретные договоренности, над реализацией которых сейчас внешнеполитическое ведомство будет работать. "Это пример такого нормального, порядочного взаимодействия двух государств, равноправного взаимодействия. Когда искусственно не выпячиваются и не политизируются какие-то проблемы, связанные с правами человека, еще с какими-то вещами, что зачастую является абсолютно надуманным предлогом", - добавил Макей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm.

https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603082389.html

https://ria.ru/20210408/belorussiya-1727448887.html

россия

минск

белоруссия

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россия, нарендра моди, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир макей , александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире