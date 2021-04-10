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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/vaktsiny-1727735478.html
Индия предложила Минску вакцины от коронавируса
Индия предложила Минску вакцины от коронавируса
Индия предложила Белоруссии использовать вакцины против коронавируса COVID-19 индийского производства, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T23:45
2021-04-10T23:47
распространение коронавируса
россия
нарендра моди
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
владимир макей
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Индия предложила Белоруссии использовать вакцины против коронавируса COVID-19 индийского производства, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.Восьмого апреля президент Александр Лукашенко провел встречу с послом Индии Сангитой Бахадур, в ходе которой, в частности, заявил, что рассчитывает на визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Минск, и этот визит должен стать импульсом для дальнейшего развития сотрудничества двух стран."Сотрудничество с Индией представляет собой хороший пример такого равноправного, достойного взаимодействия, несмотря на разный вес наших государств. Индия – более 1,3 миллиарда человек населения, и 10-миллионная Беларусь – конечно, уровень несопоставим… Президент встречался с послом, есть договоренность о том, что надо активизировать взаимодействие именно в сфере здравоохранения, особенно с учетом пандемической ситуации. Индия уже разработала две вакцины и предложила и нам использовать их для вакцинации нашего населения", - сказал Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в субботу. Стенограмму распространила пресс-служба белорусского МИД.По словам министра, есть ряд других проектов, которые обсуждались на встрече с президентом, были достигнуты конкретные договоренности, над реализацией которых сейчас внешнеполитическое ведомство будет работать. "Это пример такого нормального, порядочного взаимодействия двух государств, равноправного взаимодействия. Когда искусственно не выпячиваются и не политизируются какие-то проблемы, связанные с правами человека, еще с какими-то вещами, что зачастую является абсолютно надуманным предлогом", - добавил Макей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm.
https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603082389.html
https://ria.ru/20210408/belorussiya-1727448887.html
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россия, нарендра моди, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир макей , александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Индия предложила Минску вакцины от коронавируса

23:45 10.04.2021 (обновлено: 23:47 10.04.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Индия предложила Белоруссии использовать вакцины против коронавируса COVID-19 индийского производства, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Восьмого апреля президент Александр Лукашенко провел встречу с послом Индии Сангитой Бахадур, в ходе которой, в частности, заявил, что рассчитывает на визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Минск, и этот визит должен стать импульсом для дальнейшего развития сотрудничества двух стран.
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"Сотрудничество с Индией представляет собой хороший пример такого равноправного, достойного взаимодействия, несмотря на разный вес наших государств. Индия – более 1,3 миллиарда человек населения, и 10-миллионная Беларусь – конечно, уровень несопоставим… Президент встречался с послом, есть договоренность о том, что надо активизировать взаимодействие именно в сфере здравоохранения, особенно с учетом пандемической ситуации. Индия уже разработала две вакцины и предложила и нам использовать их для вакцинации нашего населения", - сказал Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в субботу. Стенограмму распространила пресс-служба белорусского МИД.
По словам министра, есть ряд других проектов, которые обсуждались на встрече с президентом, были достигнуты конкретные договоренности, над реализацией которых сейчас внешнеполитическое ведомство будет работать. "Это пример такого нормального, порядочного взаимодействия двух государств, равноправного взаимодействия. Когда искусственно не выпячиваются и не политизируются какие-то проблемы, связанные с правами человека, еще с какими-то вещами, что зачастую является абсолютно надуманным предлогом", - добавил Макей.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm.

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Распространение коронавирусаРоссияНарендра МодиРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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