https://ria.ru/20210410/vaktsina-1727680057.html
Мурашко рассказал о разработке еще одной вакцины от коронавируса в России
Мурашко рассказал о разработке еще одной вакцины от коронавируса в России
Еще одну вакцину против коронавируса разрабатывают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (учрежден Минздравом). РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:49
2021-04-10T12:49
2021-04-10T16:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии гриппа минздрава
михаил мурашко
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Еще одну вакцину против коронавируса разрабатывают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (учрежден Минздравом). Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, скоро ученые представят предварительные результаты работы.Директор института Дмитрий Лиознов отметил, что разработчики хотят начать клинические испытания осенью. Таким образом, препарат может стать доступен уже зимой-весной следующего года.Минздрав в августе 2020-го зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще два аналогичных препарата — это вакцина от Центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727330302.html
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии гриппа минздрава, михаил мурашко, здоровье - общество