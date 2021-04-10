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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/vaktsina-1727680057.html
Мурашко рассказал о разработке еще одной вакцины от коронавируса в России
Мурашко рассказал о разработке еще одной вакцины от коронавируса в России
Еще одну вакцину против коронавируса разрабатывают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (учрежден Минздравом). РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:49
2021-04-10T16:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии гриппа минздрава
михаил мурашко
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Еще одну вакцину против коронавируса разрабатывают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (учрежден Минздравом). Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, скоро ученые представят предварительные результаты работы.Директор института Дмитрий Лиознов отметил, что разработчики хотят начать клинические испытания осенью. Таким образом, препарат может стать доступен уже зимой-весной следующего года.Минздрав в августе 2020-го зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще два аналогичных препарата — это вакцина от Центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727330302.html
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии гриппа минздрава, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко рассказал о разработке еще одной вакцины от коронавируса в России

12:49 10.04.2021 (обновлено: 16:24 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь" / Перейти в фотобанкВ лаборатории государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"
В лаборатории государственного бюджетного учреждения Федеральный центр охраны здоровья животных - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Еще одну вакцину против коронавируса разрабатывают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (учрежден Минздравом).
Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, скоро ученые представят предварительные результаты работы.
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 12:00
Ринат Максютов: COVID-19 может стать более легкой сезонной болезнью
Директор института Дмитрий Лиознов отметил, что разработчики хотят начать клинические испытания осенью. Таким образом, препарат может стать доступен уже зимой-весной следующего года.
Минздрав в августе 2020-го зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Также в России созданы еще два аналогичных препарата — это вакцина от Центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ гриппа МинздраваМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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