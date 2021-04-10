https://ria.ru/20210410/vaktsina-1727656798.html

США не нашли связи между вакциной Johnson & Johnson и случаями тромбозов

США не нашли связи между вакциной Johnson & Johnson и случаями тромбозов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США пока не выявило связи между вакциной фармакологического подразделения... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:57

2021-04-10T08:57

2021-04-10T08:57

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США пока не выявило связи между вакциной фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson и случаями образования тромбов, сообщает газета New York Times.Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.Издание отмечает, что медицинско-пищевой регулятор США поделился информацией о трех выявленных в США случаях с европейским лекарственным регулятором."В настоящее время мы не обнаружили причинно-следственную связь с вакцинацией, и мы продолжаем наше расследование и оценку данных случаев", - говорится в заявлении представителя FDA.В заявлении агентству Франс Пресс FDA подчеркнуло, что знает о том, что у "некоторых лиц" в США наблюдались тромбы и низкий уровень тромбоцитов в крови после получения вакцины Johnson & Johnson. При этом регулятор отметил, что обе ситуации могут быть вызваны разными причинами.Как сообщает издание New York Times со ссылкой на данные Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), около 4,9 миллиона человек в США на данный момент привились вакциной Janssen.Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.

https://ria.ru/20210330/bezdomnye-1603472852.html

https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604198363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, johnson & johnson, сша, в мире