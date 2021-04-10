Россия ждет, что США обуздают политику Киева, заявили в МИД
14:11 10.04.2021 (обновлено: 16:18 10.04.2021)
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве", - заявил Рябков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь.
На этом фоне в Вашингтоне участились заявления об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и объявили о готовности к общению. Рябков в этой связи заявил РИА Новости, что Москва не намерена давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине. По его словам, тот, кто "хочет получить что-то от России", должен читать те записи, которые "у них остались с прошлой недели". Как отметил замминистра, "в той тональности и в той перспективе", которую навязывают американцы, российская сторона вести диалог не будет.