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Таран заявил о настрое Украины "цивилизованно" решить ситуацию в Донбассе
Таран заявил о настрое Украины "цивилизованно" решить ситуацию в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев намерен возвращать свои земли мирным путем. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:11
2021-04-10T13:41
андрей таран
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
владимир путин
украина
в мире
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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев намерен возвращать свои земли мирным путем.В заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства, он назвал информацию о намерениях Киева наступать "страшилками".По его мнению, "настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе и демонстрация, в том числе ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины".Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".В Кремле заявили ранее, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.По утверждению Тарана, целью РФ "остается ее (Украины - ред.) возвращение под свой контроль и срыв нашего (украинского - ред.) евроатлантического пути развития".В Москве не раз заявляли, что РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Глава украинского МО считает, что "поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России через массовую раздачу паспортов РФ".Жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР получают российские паспорта в соответствии с указом президента РФ от 2019 года. Вопрос получения российского гражданства носит чисто гуманитарный характер, и у России нет желания создавать проблемы Киеву, заявлял ранее российский президент."Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи... Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", - заявил Таран.Он считает, что санкционное давление на РФ необходимо усиливать.Кроме того, Таран выступает за ускорение вступления страны в НАТО, что станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".Глава МО Украины заявил, что "за последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, что было засвидетельствовано предоставлением нам статуса Партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года".В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предполагает более глубокие, специализированные отношения. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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андрей таран, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, владимир путин, украина, в мире

Таран заявил о настрое Украины "цивилизованно" решить ситуацию в Донбассе

13:11 10.04.2021 (обновлено: 13:41 10.04.2021)
 
© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Фото : официальный сайт Минобороны Украины
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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев намерен возвращать свои земли мирным путем.
В заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства, он назвал информацию о намерениях Киева наступать "страшилками".
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По его мнению, "настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе и демонстрация, в том числе ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины".
Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
В Кремле заявили ранее, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
По утверждению Тарана, целью РФ "остается ее (Украины - ред.) возвращение под свой контроль и срыв нашего (украинского - ред.) евроатлантического пути развития".
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В Москве не раз заявляли, что РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Глава украинского МО считает, что "поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России через массовую раздачу паспортов РФ".
Жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР получают российские паспорта в соответствии с указом президента РФ от 2019 года. Вопрос получения российского гражданства носит чисто гуманитарный характер, и у России нет желания создавать проблемы Киеву, заявлял ранее российский президент.
"Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи... Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины", - заявил Таран.
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Он считает, что санкционное давление на РФ необходимо усиливать.
Кроме того, Таран выступает за ускорение вступления страны в НАТО, что станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".
Глава МО Украины заявил, что "за последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, что было засвидетельствовано предоставлением нам статуса Партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года".
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предполагает более глубокие, специализированные отношения. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными.
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