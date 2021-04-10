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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727734867.html
В Турции опровергли сообщения об изменениях правил въезда из России
В Турции опровергли сообщения об изменениях правил въезда из России
Турция не вводила дополнительных требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявило... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T23:33
2021-04-10T23:34
коронавирус covid-19
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новости - туризм
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция не вводила дополнительных требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявило управление гражданской авиации республики.Ранее "Вестник АТОР" сообщил о якобы новых требованиях турецких властей, согласно которым результат теста на коронавирус авиапассажиры обязаны представить только в бумажном виде и обязательно с синей печатью."В российских СМИ и соцсетях появилась информация, что у граждан России при въезде в нашу страну будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из РФ в нашу страну нет, предыдущая практика продолжается", - говорится в сообщении.Управление гражданской авиации Турции также опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и РФ. "Российские власти в ходе переговоров уведомили нас, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов", - сообщило ведомство.Как сообщило посольство РФ в Анкаре, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется до 15 апреля.Требование ко всем въезжающим в Турцию лицам старше шести лет предоставить сделанный в их странах не более чем за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест на коронавирус было введено с 30 декабря 2020 года.Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, они могут быть приняты в понедельник.
https://ria.ru/20210409/onischenko-1727588422.html
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
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коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, анкара

В Турции опровергли сообщения об изменениях правил въезда из России

23:33 10.04.2021 (обновлено: 23:34 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Турция не вводила дополнительных требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявило управление гражданской авиации республики.
Ранее "Вестник АТОР" сообщил о якобы новых требованиях турецких властей, согласно которым результат теста на коронавирус авиапассажиры обязаны представить только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.
"В российских СМИ и соцсетях появилась информация, что у граждан России при въезде в нашу страну будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из РФ в нашу страну нет, предыдущая практика продолжается", - говорится в сообщении.
Управление гражданской авиации Турции также опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и РФ. "Российские власти в ходе переговоров уведомили нас, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов", - сообщило ведомство.
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Как сообщило посольство РФ в Анкаре, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию потребуется до 15 апреля.
Требование ко всем въезжающим в Турцию лицам старше шести лет предоставить сделанный в их странах не более чем за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест на коронавирус было введено с 30 декабря 2020 года.
Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, они могут быть приняты в понедельник.
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