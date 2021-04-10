https://ria.ru/20210410/tribunal-1727669710.html

Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек

Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек

Военный трибунал в одном из районов Янгона, в котором действует военное положение, приговорил 19 человек к смертной казни за убийство гражданского лица и... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:08

2021-04-10T11:08

2021-04-10T11:08

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

в мире

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БАНГКОК, 10 апр – РИА Новости. Военный трибунал в одном из районов Янгона, в котором действует военное положение, приговорил 19 человек к смертной казни за убийство гражданского лица и покушение на убийство армейского офицера, сообщает в субботу новостной портал "Мьявади", контролируемый вооруженными силами Мьянмы."Все 19 человек приговорены к смертной казни за нападение на капитана сухопутных войск Тхета Аунг Чжо и его товарища Маунга Тхан Зин Тхве, в результате которого Маунг Тхан Зин Тхве был убит, а капитан Тхет Аунг Чжо получил серьезные ранения. Также осужденные похитили с места убийства мотоцикл и личное оружие капитана Тхета Аунг Чжо", - говорится в сообщении.По информации портала, капитан и его товарищ проезжали 27 марта, в День Армии Мьянмы, на мотоцикле через район Северный Оккалапа в Янгоне, один из районов крупнейшего города Мьянмы, в которых с 15 марта действует военное положение. Они были остановлены большой группой людей, которые нанесли им удары палками и холодным оружием (ножами и мачете). Маунг Тхан Зин Тхве получил проникающее ранение легкого и скончался от внутреннего кровотечения, капитан Тхет Аунг Чжо получил тяжелые ножевые ранения и травмы головы, сообщает портал со ссылкой на военный трибунал, рассматривавший дело. Двое из 19 нападавших скрылись с места нападения на мотоцикле раненого капитана, взяв с собой его пистолет, сообщает портал.Из 19 осужденных 17 были приговорены заочно, так как в настоящее время скрываются от правосудия, говорится в сообщении. Приговор был вынесен 8 апреля, сообщает портал.Региональные наблюдатели отмечают, что это первый смертный приговор, вынесенный в Мьянме с момента перехода власти к военным 1 февраля.Портал отмечает, что военное положение и судебная власть военных трибуналов были введены в действие в районе Северный Оккалапа и нескольких соседних районах 15 марта, после перехода в этих районах участников протестов против военного правительства к вооруженному сопротивлению властям.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В пятницу, 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. За время протестов в столкновениях между их участниками и силами безопасности, за февраль, март и апрель погибли, по данным правозащитников, более 600 человек.По свидетельствам журналистов, освещающих протесты с места события, 14 – 15 марта некоторые группировки протестующих в Янгоне и других городах страны перешли к вооруженному сопротивлению военным властям, используя самодельное огнестрельное оружие, луки и стрелы, рогатки и самодельные взрывные и зажигательные устройства. Военные власти заявляют о том, что с 15 марта в Янгоне и других городах участились вооруженные нападения на военнослужащих и на полицейские участки, поджоги административных зданий. В четверг военные продемонстрировали иностранным дипломатам в Янгоне захваченное у участников протестов самодельное и серийное оружие и взрывные устройства. Фоторепортаж об этом разместил портал "Мьявади".

https://ria.ru/20210405/myanma-1604351586.html

https://ria.ru/20210331/demokratiya-1603474305.html

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

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янгон (город), мьянма, нейпьидо, в мире