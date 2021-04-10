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На Украине оценили потери после запуска транзитных "Потоков"
На Украине оценили потери после запуска транзитных "Потоков"
Киев проиграл борьбу за транзит газа в Европу, после запуска всех российских транзитных газопроводов объемы прокачки голубого топлива сократятся до минимума,... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T05:50
2021-04-10T05:50
сергей макогон
оператор гтс украины
северный поток — 2
турецкий поток
юрий корольчук
нафтогаз украины
газпром
германия
сша
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Киев проиграл борьбу за транзит газа в Европу, после запуска всех российских транзитных газопроводов объемы прокачки голубого топлива сократятся до минимума, такое мнение в статье для издания "Главред" выразил украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через территорию страны, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства трубопровода "Северный поток — 2"."Почему-то на Украине постоянно слышны лишь протесты против "Северного потока — 2", который еще даже не достроили. Но то, что произошло с транзитом газа - это исключительно вина "Нафтогаза", потому что они пошли политическим путем и выполняют определенные политические задачи по "Северному потоку — 2" вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство "Турецкого потока", газ к которому закачали не так давно", - заявил автор.По его словам, первые потери Украина понесла после перевода на данный трубопровод транзитных потоков, которые ранее шли через страну в Турцию и Болгарию. При этом в дальнейшем Киев может потерять и транзит в страны Юго-Восточной Европы, предупредил Корольчук. "Проблемы не столько с Румынией, сколько с Венгрией и странами Балкан, которые скоро могут начать брать газ из реверсных газопроводов-интерконнекторов, которые соединяют Центрально-Восточную Европу с "Турецким потоком"", - пояснил он.Эксперт указал, что в случае отказа Венгрии от транзита через украинскую ГТС объем транспортируемого страной газа может снизиться до 35 миллиардов кубометров. При этом после истечения в 2024 году контракта на транзит с "Газпромом" ГТС Украины может стать резервной системой, которая будет использоваться ЕС или Россией лишь при необходимости, а ее загрузка составит максимум 20 миллиардов кубометров газа. "А для нас это означает, что мы почти ничего не сможем заработать, поскольку в таком режиме большая часть средств будет идти на обслуживание сетей", - предупредил он.В случае сокращения транзита до 30 миллиардов кубометров Украина сможет заработать максимум один миллиард долларов с учетом ежегодных вложений в ГТС в размере около пятисот миллионов. По словам Корольчука, это создаст дополнительную нагрузку на систему, из-за чего придется закрыть два из трех транзитных газопроводов, что повлечет значительное подорожание стоимости транспортировки газа для украинских потребителей.Как отметил эксперт, единственный вариант наращивания транзита – это увеличение потребления газа со стороны ЕС с примерно 450 до 500 миллиардов кубометров, что может дать шанс Украине транспортировать, по крайней мере, 30 миллиардов кубометров газа. "Но тут вопрос в том, захочет ли Россия увеличивать добычу природного газа или замещать их поставками LNG (сжиженного природного газа. – прим. ред.), которые она также сейчас активно наращивает. То есть, так или иначе, страна уже выпала из игры", - констатировал Корольчук."Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Москва неоднократно заявляла, что это проект коммерческий, выгодный для Европы. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток — 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД отмечали, что санкции США не остановят строительство.В конце декабря 2019-го Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
https://ria.ru/20210318/potok-1601740862.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/sevpotok-1598004688.html
https://ria.ru/20210405/tranzit-1604216563.html
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сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, турецкий поток, юрий корольчук, нафтогаз украины, газпром, германия, сша, украина, в мире

На Украине оценили потери после запуска транзитных "Потоков"

05:50 10.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Киев проиграл борьбу за транзит газа в Европу, после запуска всех российских транзитных газопроводов объемы прокачки голубого топлива сократятся до минимума, такое мнение в статье для издания "Главред" выразил украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через территорию страны, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства трубопровода "Северный поток — 2".
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"Почему-то на Украине постоянно слышны лишь протесты против "Северного потока — 2", который еще даже не достроили. Но то, что произошло с транзитом газа - это исключительно вина "Нафтогаза", потому что они пошли политическим путем и выполняют определенные политические задачи по "Северному потоку — 2" вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство "Турецкого потока", газ к которому закачали не так давно", - заявил автор.
По его словам, первые потери Украина понесла после перевода на данный трубопровод транзитных потоков, которые ранее шли через страну в Турцию и Болгарию. При этом в дальнейшем Киев может потерять и транзит в страны Юго-Восточной Европы, предупредил Корольчук. "Проблемы не столько с Румынией, сколько с Венгрией и странами Балкан, которые скоро могут начать брать газ из реверсных газопроводов-интерконнекторов, которые соединяют Центрально-Восточную Европу с "Турецким потоком"", - пояснил он.
Эксперт указал, что в случае отказа Венгрии от транзита через украинскую ГТС объем транспортируемого страной газа может снизиться до 35 миллиардов кубометров. При этом после истечения в 2024 году контракта на транзит с "Газпромом" ГТС Украины может стать резервной системой, которая будет использоваться ЕС или Россией лишь при необходимости, а ее загрузка составит максимум 20 миллиардов кубометров газа. "А для нас это означает, что мы почти ничего не сможем заработать, поскольку в таком режиме большая часть средств будет идти на обслуживание сетей", - предупредил он.
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"Севпоток-2" Украине покоя не дает
В случае сокращения транзита до 30 миллиардов кубометров Украина сможет заработать максимум один миллиард долларов с учетом ежегодных вложений в ГТС в размере около пятисот миллионов. По словам Корольчука, это создаст дополнительную нагрузку на систему, из-за чего придется закрыть два из трех транзитных газопроводов, что повлечет значительное подорожание стоимости транспортировки газа для украинских потребителей.
Как отметил эксперт, единственный вариант наращивания транзита – это увеличение потребления газа со стороны ЕС с примерно 450 до 500 миллиардов кубометров, что может дать шанс Украине транспортировать, по крайней мере, 30 миллиардов кубометров газа.
"Но тут вопрос в том, захочет ли Россия увеличивать добычу природного газа или замещать их поставками LNG (сжиженного природного газа. – прим. ред.), которые она также сейчас активно наращивает. То есть, так или иначе, страна уже выпала из игры", - констатировал Корольчук.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Москва неоднократно заявляла, что это проект коммерческий, выгодный для Европы. В Кремле заявляли, что партнеры России по проекту "Северный поток — 2" последовательны в намерении завершить его, а в МИД отмечали, что санкции США не остановят строительство.
В конце декабря 2019-го Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
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