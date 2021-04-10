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В Луизиане жертвой торнадо стал один человек
В Луизиане жертвой торнадо стал один человек
Один человек погиб и семеро пострадали из-за торнадо, обрушившегося на штат Луизиана на юге США, сообщает местный телеканал KATC со ссылкой на власти. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T18:28
2021-04-10T18:28
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали из-за торнадо, обрушившегося на штат Луизиана на юге США, сообщает местный телеканал KATC со ссылкой на власти.Глава округа (прихода) Сент-Лэндри Джесси Беллард заявил, что торнадо обрушился на два местных поселения в ночь на субботу. Это произошло примерно в 2.00 по местному времени (10.00 мск).По словам Белларда, семерых пострадавших доставили в больницу. Правительство прихода находится на месте происшествия. Специалисты занимаются расчисткой улиц от мусора и обломков и восстанавливают электроснабжение.Торнадо разрушил восемь домов, повредил пять автомобилей и несколько трейлеров, отмечает канал.
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луизиана, сша, в мире

В Луизиане жертвой торнадо стал один человек

18:28 10.04.2021
 
© AP Photo / Gerald HerbertПоследствия торнадо в Новом Орлеане, штат Луизиана, США
Последствия торнадо в Новом Орлеане, штат Луизиана, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали из-за торнадо, обрушившегося на штат Луизиана на юге США, сообщает местный телеканал KATC со ссылкой на власти.
Глава округа (прихода) Сент-Лэндри Джесси Беллард заявил, что торнадо обрушился на два местных поселения в ночь на субботу. Это произошло примерно в 2.00 по местному времени (10.00 мск).
По словам Белларда, семерых пострадавших доставили в больницу. Правительство прихода находится на месте происшествия. Специалисты занимаются расчисткой улиц от мусора и обломков и восстанавливают электроснабжение.
Торнадо разрушил восемь домов, повредил пять автомобилей и несколько трейлеров, отмечает канал.
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