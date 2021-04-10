https://ria.ru/20210410/telefon-1727675339.html

Физик объяснил, опасно ли спать рядом со смартфоном

Физик объяснил, опасно ли спать рядом со смартфоном

Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T12:03

2021-04-10T12:03

2021-04-10T19:45

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из Университета Цинхуа в статье в соцсети WeChat.По словам ученого, пока не существует доказательств взаимосвязи между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей.По классификации канцерогенов Международного агентства по изучению рака электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3 наравне с маринованными огурцами и кофе. Однако, подчеркнул Шан, обратить внимание нужно именно на канцерогены первой категории, поскольку они способны вызывать рак. В числе прочих к ним относятся табак, солнечный свет и автомобильные выхлопные газы.Что касается сильного излучения от телефона при низком заряде, то, по мнению китайского физика, мощность излучения зависит в основном от рабочего состояния гаджета и возрастает при разговоре или передаче данных, чего не происходит ночью, когда смартфон лежит на подушке или тумбочке рядом с нами. Шан посоветовал использовать наушники при длительных звонках для снижения вредного воздействия излучения на голову. Инженер также заявил, что проживание рядом с базовой станцией не сказывается на здоровье. Вопреки мифам, излучение вблизи нее минимально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210410/smartfon-1727645570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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