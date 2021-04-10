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Физик объяснил, опасно ли спать рядом со смартфоном
Физик объяснил, опасно ли спать рядом со смартфоном
Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:03
2021-04-10T12:03
2021-04-10T19:45
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китай
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из Университета Цинхуа в статье в соцсети WeChat.По словам ученого, пока не существует доказательств взаимосвязи между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей.По классификации канцерогенов Международного агентства по изучению рака электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3 наравне с маринованными огурцами и кофе. Однако, подчеркнул Шан, обратить внимание нужно именно на канцерогены первой категории, поскольку они способны вызывать рак. В числе прочих к ним относятся табак, солнечный свет и автомобильные выхлопные газы.Что касается сильного излучения от телефона при низком заряде, то, по мнению китайского физика, мощность излучения зависит в основном от рабочего состояния гаджета и возрастает при разговоре или передаче данных, чего не происходит ночью, когда смартфон лежит на подушке или тумбочке рядом с нами. Шан посоветовал использовать наушники при длительных звонках для снижения вредного воздействия излучения на голову. Инженер также заявил, что проживание рядом с базовой станцией не сказывается на здоровье. Вопреки мифам, излучение вблизи нее минимально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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wechat, китай, технологии
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из Университета Цинхуа в статье
в соцсети WeChat
.
По словам ученого, пока не существует доказательств взаимосвязи между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей.
По классификации канцерогенов Международного агентства по изучению рака электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3 наравне с маринованными огурцами и кофе. Однако, подчеркнул Шан, обратить внимание нужно именно на канцерогены первой категории, поскольку они способны вызывать рак. В числе прочих к ним относятся табак, солнечный свет и автомобильные выхлопные газы.
Что касается сильного излучения от телефона при низком заряде, то, по мнению китайского физика, мощность излучения зависит в основном от рабочего состояния гаджета и возрастает при разговоре или передаче данных, чего не происходит ночью, когда смартфон лежит на подушке или тумбочке рядом с нами. Шан посоветовал использовать наушники при длительных звонках для снижения вредного воздействия излучения на голову.
Инженер также заявил, что проживание рядом с базовой станцией не сказывается на здоровье. Вопреки мифам, излучение вблизи нее минимально.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>