Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/telefon-1727675339.html
Физик объяснил, опасно ли спать рядом со смартфоном
Физик объяснил, опасно ли спать рядом со смартфоном
Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:03
2021-04-10T19:45
wechat
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727669437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17f5be49d32924048af3234018c79f62.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из Университета Цинхуа в статье в соцсети WeChat.По словам ученого, пока не существует доказательств взаимосвязи между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей.По классификации канцерогенов Международного агентства по изучению рака электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3 наравне с маринованными огурцами и кофе. Однако, подчеркнул Шан, обратить внимание нужно именно на канцерогены первой категории, поскольку они способны вызывать рак. В числе прочих к ним относятся табак, солнечный свет и автомобильные выхлопные газы.Что касается сильного излучения от телефона при низком заряде, то, по мнению китайского физика, мощность излучения зависит в основном от рабочего состояния гаджета и возрастает при разговоре или передаче данных, чего не происходит ночью, когда смартфон лежит на подушке или тумбочке рядом с нами. Шан посоветовал использовать наушники при длительных звонках для снижения вредного воздействия излучения на голову. Инженер также заявил, что проживание рядом с базовой станцией не сказывается на здоровье. Вопреки мифам, излучение вблизи нее минимально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210410/smartfon-1727645570.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727669437_631:63:3072:1893_1920x0_80_0_0_492e0f7a990d26c7bacd6359357f15e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
wechat, китай, технологии

Физик объяснил, опасно ли спать рядом со смартфоном

12:03 10.04.2021 (обновлено: 19:45 10.04.2021)
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Человек с рождения окружен разными источниками излучения, смартфоны — не самый опасный из них. Такое мнение высказал китайский физик-инженер Шан Чжинань из Университета Цинхуа в статье в соцсети WeChat.
По словам ученого, пока не существует доказательств взаимосвязи между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей.
По классификации канцерогенов Международного агентства по изучению рака электромагнитное излучение входит в категории 2B и 3 наравне с маринованными огурцами и кофе. Однако, подчеркнул Шан, обратить внимание нужно именно на канцерогены первой категории, поскольку они способны вызывать рак. В числе прочих к ним относятся табак, солнечный свет и автомобильные выхлопные газы.
Что касается сильного излучения от телефона при низком заряде, то, по мнению китайского физика, мощность излучения зависит в основном от рабочего состояния гаджета и возрастает при разговоре или передаче данных, чего не происходит ночью, когда смартфон лежит на подушке или тумбочке рядом с нами. Шан посоветовал использовать наушники при длительных звонках для снижения вредного воздействия излучения на голову.
Инженер также заявил, что проживание рядом с базовой станцией не сказывается на здоровье. Вопреки мифам, излучение вблизи нее минимально.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Девушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 02:11
Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
 
WeChatКитайТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния