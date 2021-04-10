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Мужчина чуть не женился на чужой невесте из-за ошибки Google Maps
Мужчина чуть не женился на чужой невесте из-за ошибки Google Maps
Житель Индонезии приехал на чужую свадьбу в день собственной из-за ошибки Google Maps, сообщил портал The Indian Express. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:35
2021-04-10T10:35
2021-04-10T14:19
google
индонезия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Житель Индонезии приехал на чужую свадьбу в день собственной из-за ошибки Google Maps, сообщил портал The Indian Express.Случай произошел в провинции Центральная Ява. Сопровождавшая жениха группа решила найти с помощью карт Google дорогу к месту проведения свадебной церемонии. Однако из-за сбоя в сервисе они попали в соседний поселок, где проходила встреча другой невесты — Марии Ульфы и ее будущего мужа, который на тот момент задерживался в пути."Я была потрясена, когда увидела сопровождавших этого мужчину людей, поскольку не узнала никого из них", — рассказала девушка. Хозяева, однако, радушно встретили гостей. Уже во время разговора с ними один из родственников невесты осознал, что произошла ошибка. Будущий супруг Марии Ульфы родился в Кендале, а приехавшие на церемонию люди были из Пемаланга.В итоге семья Ульфы помогла потерявшейся группе найти место проведения их свадьбы. Пользователи Сети, в свою очередь, задались вопросом, как жених не смог понять, что находится в чужом доме.
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google, индонезия
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Житель Индонезии
приехал на чужую свадьбу в день собственной из-за ошибки Google Maps, сообщил портал The Indian Express
.
Случай произошел в провинции Центральная Ява. Сопровождавшая жениха группа решила найти с помощью карт Google
дорогу к месту проведения свадебной церемонии. Однако из-за сбоя в сервисе они попали в соседний поселок, где проходила встреча другой невесты — Марии Ульфы и ее будущего мужа, который на тот момент задерживался в пути.
"Я была потрясена, когда увидела сопровождавших этого мужчину людей, поскольку не узнала никого из них", — рассказала девушка.
Хозяева, однако, радушно встретили гостей. Уже во время разговора с ними один из родственников невесты осознал, что произошла ошибка. Будущий супруг Марии Ульфы родился в Кендале, а приехавшие на церемонию люди были из Пемаланга.
В итоге семья Ульфы помогла потерявшейся группе найти место проведения их свадьбы. Пользователи Сети, в свою очередь, задались вопросом, как жених не смог понять, что находится в чужом доме.