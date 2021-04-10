https://ria.ru/20210410/svadba-1727666262.html

Мужчина чуть не женился на чужой невесте из-за ошибки Google Maps

Мужчина чуть не женился на чужой невесте из-за ошибки Google Maps

Житель Индонезии приехал на чужую свадьбу в день собственной из-за ошибки Google Maps, сообщил портал The Indian Express. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:35

2021-04-10T10:35

2021-04-10T14:19

google

индонезия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Житель Индонезии приехал на чужую свадьбу в день собственной из-за ошибки Google Maps, сообщил портал The Indian Express.Случай произошел в провинции Центральная Ява. Сопровождавшая жениха группа решила найти с помощью карт Google дорогу к месту проведения свадебной церемонии. Однако из-за сбоя в сервисе они попали в соседний поселок, где проходила встреча другой невесты — Марии Ульфы и ее будущего мужа, который на тот момент задерживался в пути."Я была потрясена, когда увидела сопровождавших этого мужчину людей, поскольку не узнала никого из них", — рассказала девушка. Хозяева, однако, радушно встретили гостей. Уже во время разговора с ними один из родственников невесты осознал, что произошла ошибка. Будущий супруг Марии Ульфы родился в Кендале, а приехавшие на церемонию люди были из Пемаланга.В итоге семья Ульфы помогла потерявшейся группе найти место проведения их свадьбы. Пользователи Сети, в свою очередь, задались вопросом, как жених не смог понять, что находится в чужом доме.

https://ria.ru/20210211/para-1596986407.html

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, индонезия