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Глава Евросовета заявил о разногласиях из-за "Спутника V"
Глава Евросовета заявил о разногласиях из-за "Спутника V"
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:32
2021-04-10T13:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
шарль мишель
европейский совет
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив нетерпеливость людей, которые хотят вакцинироваться.Он добавил, что для него "решение" заключается в увеличении производства вакцины в ЕС и ускорении поставок."Если мы в течение следующих нескольких недель еще больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин", - надеется глава Евросовета.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727659090.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, в мире

Глава Евросовета заявил о разногласиях из-за "Спутника V"

13:32 10.04.2021 (обновлено: 13:33 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского союза Шарль Мишель в Киеве
Президент Европейского союза Шарль Мишель в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив нетерпеливость людей, которые хотят вакцинироваться.

"Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. Поэтому правительства хотят сделать все возможное. Что касается "Спутник V", среди государств-членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности", - сказал Мишель в интервью изданию Handelsblatt.

Он добавил, что для него "решение" заключается в увеличении производства вакцины в ЕС и ускорении поставок.
"Если мы в течение следующих нескольких недель еще больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин", - надеется глава Евросовета.
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Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Шарль МишельЕвропейский советЕвросоюзВ мире
 
 
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