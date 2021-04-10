https://ria.ru/20210410/sputnik-1727683539.html

Глава Евросовета заявил о разногласиях из-за "Спутника V"

Глава Евросовета заявил о разногласиях из-за "Спутника V"

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:32

2021-04-10T13:32

2021-04-10T13:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

шарль мишель

европейский совет

евросоюз

в мире

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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив нетерпеливость людей, которые хотят вакцинироваться.Он добавил, что для него "решение" заключается в увеличении производства вакцины в ЕС и ускорении поставок."Если мы в течение следующих нескольких недель еще больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин", - надеется глава Евросовета.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727659090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, в мире