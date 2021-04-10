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МЧС опровергло сообщения о запрете выезжать на вызовы "вхолостую"
МЧС опровергло сообщения о запрете выезжать на вызовы "вхолостую"
В столичном главке МЧС РФ опровергли информацию о том, что спасателям якобы поручили не ездить на вызовы "вхолостую" и обходиться на вызовах минимальным... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T20:26
2021-04-10T20:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В столичном главке МЧС РФ опровергли информацию о том, что спасателям якобы поручили не ездить на вызовы "вхолостую" и обходиться на вызовах минимальным количеством машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что спасателей в Москве обязали не ездить на вызовы "вхолостую" и обходиться минимальным количеством машин на пожаре, якобы из-за того, что ведомство не успело заключить необходимые контракты на поставку топлива.В главке заверили, что все пожарно-тактические и иные учения проводятся по плану, а на третью декаду апреля сдвинуты только занятия в теплодымокамере, но не более, чем на две недели.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва

МЧС опровергло сообщения о запрете выезжать на вызовы "вхолостую"

20:26 10.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСотрудники МЧС РФ на Зубовском бульваре в Москве
Сотрудники МЧС РФ на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В столичном главке МЧС РФ опровергли информацию о том, что спасателям якобы поручили не ездить на вызовы "вхолостую" и обходиться на вызовах минимальным количеством машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что спасателей в Москве обязали не ездить на вызовы "вхолостую" и обходиться минимальным количеством машин на пожаре, якобы из-за того, что ведомство не успело заключить необходимые контракты на поставку топлива.
"Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов", - сообщили в ведомстве.
В главке заверили, что все пожарно-тактические и иные учения проводятся по плану, а на третью декаду апреля сдвинуты только занятия в теплодымокамере, но не более, чем на две недели.
Первые на месте: как московские спасатели помогают пострадавшим в ДТП
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Соревнования пожарных и спасателей по ликвидации ДТП — одна из давних традиций департамента ГОЧСиПБ Москвы, это мероприятие ведомство проводит ежегодно в течение последних 14 лет. Для аварийно-спасательных служб соревнования не только возможность проявить себя в профессиональной среде, но и хорошее подспорье для оттачивания навыков и умений, необходимых для работы.

На соревнованиях среди спасателей департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности города Москвы и главного управления МЧС России по г. Москве по ликвидации последствий ДТП
1 из 7

Соревнования пожарных и спасателей по ликвидации ДТП — одна из давних традиций департамента ГОЧСиПБ Москвы, это мероприятие ведомство проводит ежегодно в течение последних 14 лет. Для аварийно-спасательных служб соревнования не только возможность проявить себя в профессиональной среде, но и хорошее подспорье для оттачивания навыков и умений, необходимых для работы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Начальник службы применения пожарно-спасательных сил департамента ГОЧСиПБ Александр Дергачев отмечает: в кругу спасателей соревнования имеют престижный статус, участие в них высоко ценится.

"Наши специалисты стараются, готовятся в течение года. Главный приз в этом соревновании — не конкретная награда, а уважение коллег и безопасность жителей нашего города", — подчеркивает Дергачев.

Участник соревнований среди спасателей департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности города Москвы и главного управления МЧС России по г. Москве по ликвидации последствий ДТП
2 из 7

Начальник службы применения пожарно-спасательных сил департамента ГОЧСиПБ Александр Дергачев отмечает: в кругу спасателей соревнования имеют престижный статус, участие в них высоко ценится.

"Наши специалисты стараются, готовятся в течение года. Главный приз в этом соревновании — не конкретная награда, а уважение коллег и безопасность жителей нашего города", — подчеркивает Дергачев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В этом году участие в соревнованиях по ликвидации ДТП приняли 16 команд. Московский департамент представляли команда пожарно-спасательного отряда №209 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", сборные Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В качестве гостевой команды в мероприятии также приняло участие подразделение ГБУ "Автомобильные дороги".

По итогам соревнований первое место занял пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева, а второе — Московский авиационный центр (МАЦ).

Участник соревнований среди спасателей департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности города Москвы и главного управления МЧС России по г. Москве по ликвидации последствий ДТП
3 из 7

В этом году участие в соревнованиях по ликвидации ДТП приняли 16 команд. Московский департамент представляли команда пожарно-спасательного отряда №209 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", сборные Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В качестве гостевой команды в мероприятии также приняло участие подразделение ГБУ "Автомобильные дороги".

По итогам соревнований первое место занял пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева, а второе — Московский авиационный центр (МАЦ).

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В рамках соревнований для спасателей-участников моделируется дорожно-транспортное происшествие: по легенде, автомобиль наехал на препятствие, в салоне оказались зажаты водитель и пассажир, оба — с травмами. В расчетах по пять человек каждая команда на время должна стабилизировать машину, ликвидировать риск возгорания, разобрать автомобиль, а затем безопасно извлечь пострадавших из салона и оказать им первую помощь.

Участники соревнований среди спасателей департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности города Москвы и главного управления МЧС России по г. Москве по ликвидации последствий ДТП
4 из 7

В рамках соревнований для спасателей-участников моделируется дорожно-транспортное происшествие: по легенде, автомобиль наехал на препятствие, в салоне оказались зажаты водитель и пассажир, оба — с травмами. В расчетах по пять человек каждая команда на время должна стабилизировать машину, ликвидировать риск возгорания, разобрать автомобиль, а затем безопасно извлечь пострадавших из салона и оказать им первую помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Хотя задание выполняется на время, судьи, закрепленные за командами, оценивают не только скорость выполнения, отмечает Дергачев.

"Учитывается все: правильная последовательность действий по стабилизации автомобиля и деблокировке, оказание психологической и первой помощи пострадавшим. В этих соревнованиях все в равных условиях, для участников предоставлены автомобили пожарного гарнизона, укомплектованные необходимым оборудованием", — поясняет представитель департамента.

Оказание помощи условному пострадавшему во время соревнований среди спасателей департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности города Москвы и главного управления МЧС России по г. Москве по ликвидации последствий ДТП
5 из 7

Хотя задание выполняется на время, судьи, закрепленные за командами, оценивают не только скорость выполнения, отмечает Дергачев.

"Учитывается все: правильная последовательность действий по стабилизации автомобиля и деблокировке, оказание психологической и первой помощи пострадавшим. В этих соревнованиях все в равных условиях, для участников предоставлены автомобили пожарного гарнизона, укомплектованные необходимым оборудованием", — поясняет представитель департамента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для выполнения задания спасатели используют специальные гидравлические ножницы, способные резать металл, инструменты для стабилизации автомобиля, освещение, средства оказания первой помощи. С помощью аварийно-спасательных инструментов участники соревнований, по сути, полноценно разбирают попавший в ДТП автомобиль — снимают двери и крышу, чтобы облегчить доступ к пострадавшим.

Участники соревнований среди спасателей департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности города Москвы и главного управления МЧС России по г. Москве по ликвидации последствий ДТП
6 из 7

Для выполнения задания спасатели используют специальные гидравлические ножницы, способные резать металл, инструменты для стабилизации автомобиля, освещение, средства оказания первой помощи. С помощью аварийно-спасательных инструментов участники соревнований, по сути, полноценно разбирают попавший в ДТП автомобиль — снимают двери и крышу, чтобы облегчить доступ к пострадавшим.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Роль пострадавших в машине исполняют статисты. С момента старта спасатели постоянно находятся с ними в контакте, оказывая психологическую и первую помощь. Пострадавшим надевают специальные шейные воротники для стабилизации, задают вопросы о самочувствии, описывают, какие работы и для чего проводят в данный момент спасатели. Все это помогает участникам аварии не впасть в панику или истерику. После разбора автомобиля пострадавших на носилках относят к машине, укомплектованной аптечками для оперативного оказания первой помощи.

В 2020 году спасатели ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выезжали на работы по ликвидации последствий ДТП в Москве 1146 раз и спасли 78 человек. За тот же период специалисты Московского авиацентра привлекались для выполнения аварийно-спасательных работ на автомобильных авариях 38 раз.

Участники соревнований среди спасателей департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности города Москвы и главного управления МЧС России по г. Москве по ликвидации последствий ДТП
7 из 7

Роль пострадавших в машине исполняют статисты. С момента старта спасатели постоянно находятся с ними в контакте, оказывая психологическую и первую помощь. Пострадавшим надевают специальные шейные воротники для стабилизации, задают вопросы о самочувствии, описывают, какие работы и для чего проводят в данный момент спасатели. Все это помогает участникам аварии не впасть в панику или истерику. После разбора автомобиля пострадавших на носилках относят к машине, укомплектованной аптечками для оперативного оказания первой помощи.

В 2020 году спасатели ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выезжали на работы по ликвидации последствий ДТП в Москве 1146 раз и спасли 78 человек. За тот же период специалисты Московского авиацентра привлекались для выполнения аварийно-спасательных работ на автомобильных авариях 38 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 7

Соревнования пожарных и спасателей по ликвидации ДТП — одна из давних традиций департамента ГОЧСиПБ Москвы, это мероприятие ведомство проводит ежегодно в течение последних 14 лет. Для аварийно-спасательных служб соревнования не только возможность проявить себя в профессиональной среде, но и хорошее подспорье для оттачивания навыков и умений, необходимых для работы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 7

Начальник службы применения пожарно-спасательных сил департамента ГОЧСиПБ Александр Дергачев отмечает: в кругу спасателей соревнования имеют престижный статус, участие в них высоко ценится.

"Наши специалисты стараются, готовятся в течение года. Главный приз в этом соревновании — не конкретная награда, а уважение коллег и безопасность жителей нашего города", — подчеркивает Дергачев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 7

В этом году участие в соревнованиях по ликвидации ДТП приняли 16 команд. Московский департамент представляли команда пожарно-спасательного отряда №209 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", сборные Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В качестве гостевой команды в мероприятии также приняло участие подразделение ГБУ "Автомобильные дороги".

По итогам соревнований первое место занял пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева, а второе — Московский авиационный центр (МАЦ).

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 7

В рамках соревнований для спасателей-участников моделируется дорожно-транспортное происшествие: по легенде, автомобиль наехал на препятствие, в салоне оказались зажаты водитель и пассажир, оба — с травмами. В расчетах по пять человек каждая команда на время должна стабилизировать машину, ликвидировать риск возгорания, разобрать автомобиль, а затем безопасно извлечь пострадавших из салона и оказать им первую помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 7

Хотя задание выполняется на время, судьи, закрепленные за командами, оценивают не только скорость выполнения, отмечает Дергачев.

"Учитывается все: правильная последовательность действий по стабилизации автомобиля и деблокировке, оказание психологической и первой помощи пострадавшим. В этих соревнованиях все в равных условиях, для участников предоставлены автомобили пожарного гарнизона, укомплектованные необходимым оборудованием", — поясняет представитель департамента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 7

Для выполнения задания спасатели используют специальные гидравлические ножницы, способные резать металл, инструменты для стабилизации автомобиля, освещение, средства оказания первой помощи. С помощью аварийно-спасательных инструментов участники соревнований, по сути, полноценно разбирают попавший в ДТП автомобиль — снимают двери и крышу, чтобы облегчить доступ к пострадавшим.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 7

Роль пострадавших в машине исполняют статисты. С момента старта спасатели постоянно находятся с ними в контакте, оказывая психологическую и первую помощь. Пострадавшим надевают специальные шейные воротники для стабилизации, задают вопросы о самочувствии, описывают, какие работы и для чего проводят в данный момент спасатели. Все это помогает участникам аварии не впасть в панику или истерику. После разбора автомобиля пострадавших на носилках относят к машине, укомплектованной аптечками для оперативного оказания первой помощи.

В 2020 году спасатели ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выезжали на работы по ликвидации последствий ДТП в Москве 1146 раз и спасли 78 человек. За тот же период специалисты Московского авиацентра привлекались для выполнения аварийно-спасательных работ на автомобильных авариях 38 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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