МЧС опровергло сообщения о запрете выезжать на вызовы "вхолостую"
Соревнования пожарных и спасателей по ликвидации ДТП — одна из давних традиций департамента ГОЧСиПБ Москвы, это мероприятие ведомство проводит ежегодно в течение последних 14 лет. Для аварийно-спасательных служб соревнования не только возможность проявить себя в профессиональной среде, но и хорошее подспорье для оттачивания навыков и умений, необходимых для работы.
Соревнования пожарных и спасателей по ликвидации ДТП — одна из давних традиций департамента ГОЧСиПБ Москвы, это мероприятие ведомство проводит ежегодно в течение последних 14 лет. Для аварийно-спасательных служб соревнования не только возможность проявить себя в профессиональной среде, но и хорошее подспорье для оттачивания навыков и умений, необходимых для работы.
Начальник службы применения пожарно-спасательных сил департамента ГОЧСиПБ Александр Дергачев отмечает: в кругу спасателей соревнования имеют престижный статус, участие в них высоко ценится.
"Наши специалисты стараются, готовятся в течение года. Главный приз в этом соревновании — не конкретная награда, а уважение коллег и безопасность жителей нашего города", — подчеркивает Дергачев.
Начальник службы применения пожарно-спасательных сил департамента ГОЧСиПБ Александр Дергачев отмечает: в кругу спасателей соревнования имеют престижный статус, участие в них высоко ценится.
"Наши специалисты стараются, готовятся в течение года. Главный приз в этом соревновании — не конкретная награда, а уважение коллег и безопасность жителей нашего города", — подчеркивает Дергачев.
В этом году участие в соревнованиях по ликвидации ДТП приняли 16 команд. Московский департамент представляли команда пожарно-спасательного отряда №209 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", сборные Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В качестве гостевой команды в мероприятии также приняло участие подразделение ГБУ "Автомобильные дороги".
По итогам соревнований первое место занял пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева, а второе — Московский авиационный центр (МАЦ).
В этом году участие в соревнованиях по ликвидации ДТП приняли 16 команд. Московский департамент представляли команда пожарно-спасательного отряда №209 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", сборные Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В качестве гостевой команды в мероприятии также приняло участие подразделение ГБУ "Автомобильные дороги".
По итогам соревнований первое место занял пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева, а второе — Московский авиационный центр (МАЦ).
В рамках соревнований для спасателей-участников моделируется дорожно-транспортное происшествие: по легенде, автомобиль наехал на препятствие, в салоне оказались зажаты водитель и пассажир, оба — с травмами. В расчетах по пять человек каждая команда на время должна стабилизировать машину, ликвидировать риск возгорания, разобрать автомобиль, а затем безопасно извлечь пострадавших из салона и оказать им первую помощь.
В рамках соревнований для спасателей-участников моделируется дорожно-транспортное происшествие: по легенде, автомобиль наехал на препятствие, в салоне оказались зажаты водитель и пассажир, оба — с травмами. В расчетах по пять человек каждая команда на время должна стабилизировать машину, ликвидировать риск возгорания, разобрать автомобиль, а затем безопасно извлечь пострадавших из салона и оказать им первую помощь.
Хотя задание выполняется на время, судьи, закрепленные за командами, оценивают не только скорость выполнения, отмечает Дергачев.
"Учитывается все: правильная последовательность действий по стабилизации автомобиля и деблокировке, оказание психологической и первой помощи пострадавшим. В этих соревнованиях все в равных условиях, для участников предоставлены автомобили пожарного гарнизона, укомплектованные необходимым оборудованием", — поясняет представитель департамента.
Хотя задание выполняется на время, судьи, закрепленные за командами, оценивают не только скорость выполнения, отмечает Дергачев.
"Учитывается все: правильная последовательность действий по стабилизации автомобиля и деблокировке, оказание психологической и первой помощи пострадавшим. В этих соревнованиях все в равных условиях, для участников предоставлены автомобили пожарного гарнизона, укомплектованные необходимым оборудованием", — поясняет представитель департамента.
Для выполнения задания спасатели используют специальные гидравлические ножницы, способные резать металл, инструменты для стабилизации автомобиля, освещение, средства оказания первой помощи. С помощью аварийно-спасательных инструментов участники соревнований, по сути, полноценно разбирают попавший в ДТП автомобиль — снимают двери и крышу, чтобы облегчить доступ к пострадавшим.
Для выполнения задания спасатели используют специальные гидравлические ножницы, способные резать металл, инструменты для стабилизации автомобиля, освещение, средства оказания первой помощи. С помощью аварийно-спасательных инструментов участники соревнований, по сути, полноценно разбирают попавший в ДТП автомобиль — снимают двери и крышу, чтобы облегчить доступ к пострадавшим.
Роль пострадавших в машине исполняют статисты. С момента старта спасатели постоянно находятся с ними в контакте, оказывая психологическую и первую помощь. Пострадавшим надевают специальные шейные воротники для стабилизации, задают вопросы о самочувствии, описывают, какие работы и для чего проводят в данный момент спасатели. Все это помогает участникам аварии не впасть в панику или истерику. После разбора автомобиля пострадавших на носилках относят к машине, укомплектованной аптечками для оперативного оказания первой помощи.
В 2020 году спасатели ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выезжали на работы по ликвидации последствий ДТП в Москве 1146 раз и спасли 78 человек. За тот же период специалисты Московского авиацентра привлекались для выполнения аварийно-спасательных работ на автомобильных авариях 38 раз.
Роль пострадавших в машине исполняют статисты. С момента старта спасатели постоянно находятся с ними в контакте, оказывая психологическую и первую помощь. Пострадавшим надевают специальные шейные воротники для стабилизации, задают вопросы о самочувствии, описывают, какие работы и для чего проводят в данный момент спасатели. Все это помогает участникам аварии не впасть в панику или истерику. После разбора автомобиля пострадавших на носилках относят к машине, укомплектованной аптечками для оперативного оказания первой помощи.
В 2020 году спасатели ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выезжали на работы по ликвидации последствий ДТП в Москве 1146 раз и спасли 78 человек. За тот же период специалисты Московского авиацентра привлекались для выполнения аварийно-спасательных работ на автомобильных авариях 38 раз.
Соревнования пожарных и спасателей по ликвидации ДТП — одна из давних традиций департамента ГОЧСиПБ Москвы, это мероприятие ведомство проводит ежегодно в течение последних 14 лет. Для аварийно-спасательных служб соревнования не только возможность проявить себя в профессиональной среде, но и хорошее подспорье для оттачивания навыков и умений, необходимых для работы.
Начальник службы применения пожарно-спасательных сил департамента ГОЧСиПБ Александр Дергачев отмечает: в кругу спасателей соревнования имеют престижный статус, участие в них высоко ценится.
"Наши специалисты стараются, готовятся в течение года. Главный приз в этом соревновании — не конкретная награда, а уважение коллег и безопасность жителей нашего города", — подчеркивает Дергачев.
В этом году участие в соревнованиях по ликвидации ДТП приняли 16 команд. Московский департамент представляли команда пожарно-спасательного отряда №209 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", сборные Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В качестве гостевой команды в мероприятии также приняло участие подразделение ГБУ "Автомобильные дороги".
По итогам соревнований первое место занял пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева, а второе — Московский авиационный центр (МАЦ).
В рамках соревнований для спасателей-участников моделируется дорожно-транспортное происшествие: по легенде, автомобиль наехал на препятствие, в салоне оказались зажаты водитель и пассажир, оба — с травмами. В расчетах по пять человек каждая команда на время должна стабилизировать машину, ликвидировать риск возгорания, разобрать автомобиль, а затем безопасно извлечь пострадавших из салона и оказать им первую помощь.
Хотя задание выполняется на время, судьи, закрепленные за командами, оценивают не только скорость выполнения, отмечает Дергачев.
"Учитывается все: правильная последовательность действий по стабилизации автомобиля и деблокировке, оказание психологической и первой помощи пострадавшим. В этих соревнованиях все в равных условиях, для участников предоставлены автомобили пожарного гарнизона, укомплектованные необходимым оборудованием", — поясняет представитель департамента.
Для выполнения задания спасатели используют специальные гидравлические ножницы, способные резать металл, инструменты для стабилизации автомобиля, освещение, средства оказания первой помощи. С помощью аварийно-спасательных инструментов участники соревнований, по сути, полноценно разбирают попавший в ДТП автомобиль — снимают двери и крышу, чтобы облегчить доступ к пострадавшим.
Роль пострадавших в машине исполняют статисты. С момента старта спасатели постоянно находятся с ними в контакте, оказывая психологическую и первую помощь. Пострадавшим надевают специальные шейные воротники для стабилизации, задают вопросы о самочувствии, описывают, какие работы и для чего проводят в данный момент спасатели. Все это помогает участникам аварии не впасть в панику или истерику. После разбора автомобиля пострадавших на носилках относят к машине, укомплектованной аптечками для оперативного оказания первой помощи.
В 2020 году спасатели ГКУ "Пожарно-спасательный центр" выезжали на работы по ликвидации последствий ДТП в Москве 1146 раз и спасли 78 человек. За тот же период специалисты Московского авиацентра привлекались для выполнения аварийно-спасательных работ на автомобильных авариях 38 раз.