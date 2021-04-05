Первые на месте: как московские спасатели помогают пострадавшим в ДТП

В этом году участие в соревнованиях по ликвидации ДТП приняли 16 команд. Московский департамент представляли команда пожарно-спасательного отряда №209 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", сборные Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В качестве гостевой команды в мероприятии также приняло участие подразделение ГБУ "Автомобильные дороги".

По итогам соревнований первое место занял пожарно-спасательный отряд №209 им. полковника А.А. Жебелева, а второе — Московский авиационный центр (МАЦ).