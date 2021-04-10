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Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T02:11
2021-04-10T02:11
технологии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.Записывать голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут некоторые установленные на смартфоне приложения, а заинтересованы в получении подобной информации в первую очередь рекламодатели, объяснил эксперт. По его словам, приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать.Он уточнил, что доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства ‒ во время их установки на смартфон. После этого, по словам эксперта, микрофон может включаться уже без вашего ведома, причем смартфон сможет "слушать" вас даже в заблокированном состоянии."Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию", – уверен Сергей Вакулин.Он объяснил, что защититься от подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону.А для особо важных переговоров специалист посоветовал приобрести самый простой кнопочный телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Кнопочный телефон очень трудно прослушать, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и так далее, пояснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности.
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технологии

Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать

02:11 10.04.2021
 
© Depositphotos / billiondigitalДевушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами
Девушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Depositphotos / billiondigital
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Записывать голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут некоторые установленные на смартфоне приложения, а заинтересованы в получении подобной информации в первую очередь рекламодатели, объяснил эксперт. По его словам, приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать.
"Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема", – полагает Сергей Вакулин.
Он уточнил, что доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства ‒ во время их установки на смартфон. После этого, по словам эксперта, микрофон может включаться уже без вашего ведома, причем смартфон сможет "слушать" вас даже в заблокированном состоянии.
"Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию", – уверен Сергей Вакулин.
Он объяснил, что защититься от подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону.
А для особо важных переговоров специалист посоветовал приобрести самый простой кнопочный телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Кнопочный телефон очень трудно прослушать, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и так далее, пояснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности.
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