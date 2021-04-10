https://ria.ru/20210410/smartfon-1727645570.html

Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать

Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать

Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T02:11

2021-04-10T02:11

2021-04-10T02:11

технологии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.Записывать голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут некоторые установленные на смартфоне приложения, а заинтересованы в получении подобной информации в первую очередь рекламодатели, объяснил эксперт. По его словам, приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать.Он уточнил, что доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства ‒ во время их установки на смартфон. После этого, по словам эксперта, микрофон может включаться уже без вашего ведома, причем смартфон сможет "слушать" вас даже в заблокированном состоянии."Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию", – уверен Сергей Вакулин.Он объяснил, что защититься от подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону.А для особо важных переговоров специалист посоветовал приобрести самый простой кнопочный телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Кнопочный телефон очень трудно прослушать, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и так далее, пояснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности.

https://ria.ru/20210409/funktsiya-1727597437.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии