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Слуцкий предостерег Киев от развязывания войны в Донбассе
Слуцкий предостерег Киев от развязывания войны в Донбассе
Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T22:39
2021-04-10T22:42
леонид слуцкий (политик)
донбасс
донецкая народная республика
москва
луганск
украина
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", - отметил Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube в субботу.При этом он добавил, что Россия не даст "втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния". "У нас есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты", - заключил Слуцкий.Ранее, 8 апреля, замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий в Донбассе станет "началом конца Украины" и что война в регионе станет самоубийственным шагом для киевской власти.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210410/neron-1727646370.html
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донбасс
донецкая народная республика
москва
луганск
украина
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леонид слуцкий (политик), донбасс, донецкая народная республика, москва, луганск, украина, в мире

Слуцкий предостерег Киев от развязывания войны в Донбассе

22:39 10.04.2021 (обновлено: 22:42 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", - отметил Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube в субботу.
При этом он добавил, что Россия не даст "втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния". "У нас есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты", - заключил Слуцкий.
Ранее, 8 апреля, замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий в Донбассе станет "началом конца Украины" и что война в регионе станет самоубийственным шагом для киевской власти.
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Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Леонид Слуцкий (политик)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаМоскваЛуганскУкраинаВ мире
 
 
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