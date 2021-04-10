https://ria.ru/20210410/slutskiy-1727732604.html

Слуцкий предостерег Киев от развязывания войны в Донбассе

Слуцкий предостерег Киев от развязывания войны в Донбассе

Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T22:39

2021-04-10T22:39

2021-04-10T22:42

леонид слуцкий (политик)

донбасс

донецкая народная республика

москва

луганск

украина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", - отметил Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube в субботу.При этом он добавил, что Россия не даст "втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния". "У нас есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты", - заключил Слуцкий.Ранее, 8 апреля, замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий в Донбассе станет "началом конца Украины" и что война в регионе станет самоубийственным шагом для киевской власти.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210410/neron-1727646370.html

https://ria.ru/20210410/donbass-1727694232.html

донбасс

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луганск

украина

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леонид слуцкий (политик), донбасс, донецкая народная республика, москва, луганск, украина, в мире