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У американского пилота заметили шеврон с российской символикой
У американского пилота заметили шеврон с российской символикой
Летчика Военно-воздушных сил США заметили с российской символикой. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:49
2021-04-10T23:59
су-57
воздушно-космические силы россии
ввс сша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Летчика Военно-воздушных сил США заметили с российской символикой. Официальный аккаунт 48-го истребительного авиаполка 7 апреля опубликовал фотографии с учений Point Blank. На одном из снимков показали пилота 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой, на которой изображены цвета российского флага, силуэт истребителя Су-27, а сверху написано "Россия".Позже в ВВС США заявили, что пилот выполнял роль "агрессора" и имитировал противника во время учений, пишет Defence Blog.Это не первый случай, когда летчики с российской символикой выполняют роль условного противника для американских военных. Ранее истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского самолета пятого поколения Су-57 для тренировочных боев. На него нанесли опознавательные знаки ВКС. Истребитель входит в состав эскадрильи "Агрессор" ВВС США, которая выполняет роль "врага" на учениях.
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су-57, воздушно-космические силы россии, ввс сша, f-16, су-27

У американского пилота заметили шеврон с российской символикой

16:49 10.04.2021 (обновлено: 23:59 10.04.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Летчика Военно-воздушных сил США заметили с российской символикой.
Официальный аккаунт 48-го истребительного авиаполка 7 апреля опубликовал фотографии с учений Point Blank. На одном из снимков показали пилота 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой, на которой изображены цвета российского флага, силуэт истребителя Су-27, а сверху написано "Россия".
Позже в ВВС США заявили, что пилот выполнял роль "агрессора" и имитировал противника во время учений, пишет Defence Blog.
Это не первый случай, когда летчики с российской символикой выполняют роль условного противника для американских военных. Ранее истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского самолета пятого поколения Су-57 для тренировочных боев. На него нанесли опознавательные знаки ВКС. Истребитель входит в состав эскадрильи "Агрессор" ВВС США, которая выполняет роль "врага" на учениях.
Истребитель МиГ-31 во время перехвата самолета-нарушителя противника, пытавшегося прорваться в воздушное пространство страны на большой высоте и сверхзвуке, в рамках учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Су-57Воздушно-космические силы РоссииВВС СШАF-16Су-27
 
 
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