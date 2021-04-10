https://ria.ru/20210410/simvolika-1727705814.html

У американского пилота заметили шеврон с российской символикой

У американского пилота заметили шеврон с российской символикой

Летчика Военно-воздушных сил США заметили с российской символикой. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:49

2021-04-10T16:49

2021-04-10T23:59

су-57

воздушно-космические силы россии

ввс сша

f-16

су-27

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Летчика Военно-воздушных сил США заметили с российской символикой. Официальный аккаунт 48-го истребительного авиаполка 7 апреля опубликовал фотографии с учений Point Blank. На одном из снимков показали пилота 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой, на которой изображены цвета российского флага, силуэт истребителя Су-27, а сверху написано "Россия".Позже в ВВС США заявили, что пилот выполнял роль "агрессора" и имитировал противника во время учений, пишет Defence Blog.Это не первый случай, когда летчики с российской символикой выполняют роль условного противника для американских военных. Ранее истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского самолета пятого поколения Су-57 для тренировочных боев. На него нанесли опознавательные знаки ВКС. Истребитель входит в состав эскадрильи "Агрессор" ВВС США, которая выполняет роль "врага" на учениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/mig-31-1727676658.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, воздушно-космические силы россии, ввс сша, f-16, су-27