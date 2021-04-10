https://ria.ru/20210410/simvolika-1727705814.html
У американского пилота заметили шеврон с российской символикой
У американского пилота заметили шеврон с российской символикой
Летчика Военно-воздушных сил США заметили с российской символикой. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:49
2021-04-10T16:49
2021-04-10T23:59
су-57
воздушно-космические силы россии
ввс сша
f-16
су-27
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Летчика Военно-воздушных сил США заметили с российской символикой. Официальный аккаунт 48-го истребительного авиаполка 7 апреля опубликовал фотографии с учений Point Blank. На одном из снимков показали пилота 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой, на которой изображены цвета российского флага, силуэт истребителя Су-27, а сверху написано "Россия".Позже в ВВС США заявили, что пилот выполнял роль "агрессора" и имитировал противника во время учений, пишет Defence Blog.Это не первый случай, когда летчики с российской символикой выполняют роль условного противника для американских военных. Ранее истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского самолета пятого поколения Су-57 для тренировочных боев. На него нанесли опознавательные знаки ВКС. Истребитель входит в состав эскадрильи "Агрессор" ВВС США, которая выполняет роль "врага" на учениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/mig-31-1727676658.html
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су-57, воздушно-космические силы россии, ввс сша, f-16, су-27