https://ria.ru/20210410/shiny-1727648215.html

Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить

Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить

Автомобилистам следует быть очень внимательными при замене зимней резины на летнюю. Какие шины могут взорваться посреди дороги, а на каких ездить безопасно,... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T04:09

2021-04-10T04:09

2021-04-10T04:09

антон шапарин

авто

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Автомобилистам следует быть очень внимательными при замене зимней резины на летнюю. Какие шины могут взорваться посреди дороги, а на каких ездить безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Середина весны в России ‒ время массового "переобувания" автомобилей на летнюю резину. В теплое время года скорости движения выше, и из соображений безопасности к шинам нужно предъявлять особенно строгие требования. Перед установкой каждую покрышку нужно внимательно осмотреть, отметил Антон Шапарин. Он объяснил, на какие возможные дефекты нужно обратить внимание. Это касается не только тех покрышек, у которых протектор стерся по всей ширине. Если у автомобиля проблемы со сходом-развалом, то правая или левая часть покрышки будет "съедена" больше, чем другая, такую резину устанавливать также не стоит, добавил Антон Шапарин. По его словам, "лысую" резину следует заменить, а не пытаться восстанавливать протектор ‒ это опасно. "Покрышки не подлежат восстановлению. Если на них нарезают новые бороздки и углубляют таким образом протектор, то сильно ухудшается надежность покрышки. У нее может после малейшего удара о неровность дороги образоваться грыжа, или она может взорваться", – предостерег эксперт. Антон Шапарин рекомендовал тем, кто хочет сэкономить, присмотреться к бывшей в употреблении резине ‒ это, по его словам, более безопасный вариант, чем восстановленные покрышки. Есть достаточно много компаний, продолжил эксперт, которые продают бывшие в употреблении шины с небольшим износом. Естественно, что приобретая их, нужно очень тщательно проверять качество. "Перед покупкой нужно отсмотреть каждую покрышку на наличие повреждений, на наличие трещин и так далее. Лучше поставить такую резину на свой автомобиль в той компании, которая вам ее продала, так вы получите дополнительную гарантию", – посоветовал Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210401/avto-1603874785.html

https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шапарин, авто