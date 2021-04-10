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В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние от них до дома и других построек составляет не менее пяти метров, при этом надо соблюдать РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T02:38
2021-04-10T02:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние от них до дома и других построек составляет не менее пяти метров, при этом надо соблюдать правила пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в МЧС России."Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что с этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. В частности, правила не устанавливают полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Однако это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности.По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.Спасатели уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня грозит штраф. Для граждан он составляет до 5 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/shashlyk-1592348240.html
https://ria.ru/20210405/mangal-1604353474.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык

02:38 10.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние от них до дома и других построек составляет не менее пяти метров, при этом надо соблюдать правила пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. В частности, правила не устанавливают полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Однако это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности.
По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.
Приготовление шашлыка - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Спасатели уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня грозит штраф. Для граждан он составляет до 5 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.
С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
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