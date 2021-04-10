https://ria.ru/20210410/salyut-1727688083.html

В Британии прогремел оружейный салют в память о принце Филиппе

В Британии прогремел оружейный салют в память о принце Филиппе

Артиллерийские залпы прогремели в полдень в Великобритании и британской заморской территории Гибралтаре в память о супруге королевы Елизаветы Второй принце... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:08

2021-04-10T14:08

2021-04-10T14:55

гибралтар

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Артиллерийские залпы прогремели в полдень в Великобритании и британской заморской территории Гибралтаре в память о супруге королевы Елизаветы Второй принце Филиппе, скончавшемся в пятницу в возрасте 99 лет.Пушечные выстрелы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже, из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга. Также салют дали с кораблей британских ВМС эсминца HMS Diamond и фрегата HMS Montrose в память о том, что принц Филипп во время Второй мировой войны служил в британском королевском флоте.Пушки, в том числе времен Второй мировой войны, произвели 41 выстрел с периодичностью 60 секунд.Траурные мероприятия в Великобритании проходят в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса.Траур по принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны в это время будут приспущены. В знак траура парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки.Новые законы в период траура приниматься не будут, поскольку королева не будет заниматься в это время государственными делами.Отпевание покойного состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдет в военном стиле, присутствовать будут лишь родственники и ближайшие друзья королевской семьи. Дата похорон пока не объявлена.

https://ria.ru/20210410/filipp-1727664656.html

гибралтар

великобритания

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гибралтар, умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире