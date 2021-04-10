https://ria.ru/20210410/ryabkov-1727688220.html

Рябков: Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД

Рябков: Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД

Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:08

2021-04-10T14:08

2021-04-10T14:39

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "взаимодействуют" с РФ на разных уровнях, по ее словам, ранее состоялся разговор на уровне минобороны и госсекретаря."Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", - сказал Рябков.По его словам, добавить к той информации, которую "передали американским коллегам в ходе упомянутых контактов, а также распространили по сети связи ОБСЕ, нечего"."Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20210410/ryabkov-1727685864.html

https://ria.ru/20210409/ukraina-1727627929.html

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россия, сергей рябков, сша, украина, в мире