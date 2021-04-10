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Рябков: Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД
Рябков: Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД
Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:08
2021-04-10T14:39
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сергей рябков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "взаимодействуют" с РФ на разных уровнях, по ее словам, ранее состоялся разговор на уровне минобороны и госсекретаря."Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", - сказал Рябков.По его словам, добавить к той информации, которую "передали американским коллегам в ходе упомянутых контактов, а также распространили по сети связи ОБСЕ, нечего"."Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20210410/ryabkov-1727685864.html
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россия, сергей рябков, сша, украина, в мире

Рябков: Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД

14:08 10.04.2021 (обновлено: 14:39 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "взаимодействуют" с РФ на разных уровнях, по ее словам, ранее состоялся разговор на уровне минобороны и госсекретаря.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Рябков: Россия призвала США ответственнее подходить к теме Украины
"Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", - сказал Рябков.
"На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, контакты, которые прошли уже примерно 7-10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям", - отметил замглавы МИД РФ.
По его словам, добавить к той информации, которую "передали американским коллегам в ходе упомянутых контактов, а также распространили по сети связи ОБСЕ, нечего".
"Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал Рябков.
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