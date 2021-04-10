https://ria.ru/20210410/ryabkov-1727685864.html

Рябков: Россия призвала США ответственнее подходить к теме Украины

Рябков: Россия призвала США ответственнее подходить к теме Украины

Москва призывает Вашингтон более ответственно подходить к ситуации вокруг Украины, не заниматься нагнетанием напряженности, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:51

2021-04-10T13:51

2021-04-10T14:39

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон более ответственно подходить к ситуации вокруг Украины, не заниматься нагнетанием напряженности, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал Рябков.Ранее в разговоре с РИА Новости Рябков пояснил, что Москва не намерена давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине. По его словам, тот, кто "хочет получить что-то от России", должен читать те записи, которые "у них остались с прошлой недели". По словам замминистра, "в той тональности и в той перспективе", которую навязывают американцы, российская сторона вести диалог не будет.В последние недели в Вашингтоне участились заявления об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения.

https://ria.ru/20210410/ryabkov-1727688220.html

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москва, россия, сергей рябков, сша, украина, в мире