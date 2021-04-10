https://ria.ru/20210410/ryabkov-1727685864.html
Рябков: Россия призвала США ответственнее подходить к теме Украины
Рябков: Россия призвала США ответственнее подходить к теме Украины
Москва призывает Вашингтон более ответственно подходить к ситуации вокруг Украины, не заниматься нагнетанием напряженности, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:51
2021-04-10T13:51
2021-04-10T14:39
москва
россия
сергей рябков
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_fa742181357b89e4293f36bd7065c270.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон более ответственно подходить к ситуации вокруг Украины, не заниматься нагнетанием напряженности, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал Рябков.Ранее в разговоре с РИА Новости Рябков пояснил, что Москва не намерена давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине. По его словам, тот, кто "хочет получить что-то от России", должен читать те записи, которые "у них остались с прошлой недели". По словам замминистра, "в той тональности и в той перспективе", которую навязывают американцы, российская сторона вести диалог не будет.В последние недели в Вашингтоне участились заявления об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения.
https://ria.ru/20210410/ryabkov-1727688220.html
москва
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_244ce3f50c56e001c40d0981fac78078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей рябков, сша, украина, в мире