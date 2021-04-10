https://ria.ru/20210410/rostekh-1727653985.html

"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд

"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд

Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") начал работы по созданию... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:26

2021-04-10T08:26

2021-04-10T14:06

новое оружие россии

александр кочкин

россия

технодинамика

техмаш

ростех

безопасность

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") начал работы по созданию перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин."Кроме того, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров", — добавил собеседник агентства.В концерне не раскрыли концепцию и характеристики нового боеприпаса.Проект включен в инвестиционную программу "Техмаша", находящегося под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".

https://ria.ru/20210124/snaryad-1594331414.html

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александр кочкин, россия, технодинамика, техмаш, ростех, безопасность