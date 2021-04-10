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Новое оружие России
https://ria.ru/20210410/rostekh-1727653985.html
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") начал работы по созданию... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:26
2021-04-10T14:06
новое оружие россии
александр кочкин
россия
технодинамика
техмаш
ростех
безопасность
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") начал работы по созданию перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин."Кроме того, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров", — добавил собеседник агентства.В концерне не раскрыли концепцию и характеристики нового боеприпаса.Проект включен в инвестиционную программу "Техмаша", находящегося под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".
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александр кочкин, россия, технодинамика, техмаш, ростех, безопасность

"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд

08:26 10.04.2021 (обновлено: 14:06 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтенд корпорации "Ростех" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд корпорации Ростех на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") начал работы по созданию перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.
"Кроме того, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров", — добавил собеседник агентства.
В концерне не раскрыли концепцию и характеристики нового боеприпаса.
Проект включен в инвестиционную программу "Техмаша", находящегося под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".
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