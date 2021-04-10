https://ria.ru/20210410/rossiyanka-1727706217.html

Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции

Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции

Россиянка, погибшая в результате ДТП с автобусом, отдыхала в Турции с мужем. Об этом "360" рассказал брат женщины. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:51

2021-04-10T16:51

2021-04-10T17:48

россия

анталья (провинция)

турция

таиланд

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка, погибшая в результате ДТП с автобусом, отдыхала в Турции с мужем. Об этом "360" рассказал брат женщины.По словам родственника, семейная пара проводила отпуск, предположительно, в Анталье. Он уточнил, что сестра часто путешествовала с супругом: до этого они были в Таиланде. Известно, что погибшая жила в Абакане, работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У нее остались двое детей, один из них — несовершеннолетний. Как сообщило ранее генконсульство России в Анталье, попавший в аварию автобус перевозил в Каппадокию группу 32 российских туристов. ЧП произошло на трассе Конья — Аксарай. Число пострадавших достигло 26. Пятеро из них обратились за медицинской помощью, троим потребовалась госпитализация из-за ушибов и переломов разной степени тяжести. Остальные россияне временно находятся в одном из отелей Коньи, уточнили в посольстве.

https://ria.ru/20210410/avariya-1727704669.html

россия

анталья (провинция)

турция

таиланд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца 2021-04-10T16:51 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анталья (провинция), турция, таиланд