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Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции
Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции
Россиянка, погибшая в результате ДТП с автобусом, отдыхала в Турции с мужем. Об этом "360" рассказал брат женщины. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:51
2021-04-10T17:48
россия
анталья (провинция)
турция
таиланд
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка, погибшая в результате ДТП с автобусом, отдыхала в Турции с мужем. Об этом "360" рассказал брат женщины.По словам родственника, семейная пара проводила отпуск, предположительно, в Анталье. Он уточнил, что сестра часто путешествовала с супругом: до этого они были в Таиланде. Известно, что погибшая жила в Абакане, работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У нее остались двое детей, один из них — несовершеннолетний. Как сообщило ранее генконсульство России в Анталье, попавший в аварию автобус перевозил в Каппадокию группу 32 российских туристов. ЧП произошло на трассе Конья — Аксарай. Число пострадавших достигло 26. Пятеро из них обратились за медицинской помощью, троим потребовалась госпитализация из-за ушибов и переломов разной степени тяжести. Остальные россияне временно находятся в одном из отелей Коньи, уточнили в посольстве.
https://ria.ru/20210410/avariya-1727704669.html
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ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
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россия, анталья (провинция), турция, таиланд

Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции

16:51 10.04.2021 (обновлено: 17:48 10.04.2021)
 
© AFP 2021 / Ilyas AkenginАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AFP 2021 / Ilyas Akengin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка, погибшая в результате ДТП с автобусом, отдыхала в Турции с мужем. Об этом "360" рассказал брат женщины.
По словам родственника, семейная пара проводила отпуск, предположительно, в Анталье. Он уточнил, что сестра часто путешествовала с супругом: до этого они были в Таиланде. Известно, что погибшая жила в Абакане, работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У нее остались двое детей, один из них — несовершеннолетний.
Как сообщило ранее генконсульство России в Анталье, попавший в аварию автобус перевозил в Каппадокию группу 32 российских туристов. ЧП произошло на трассе Конья — Аксарай.
Число пострадавших достигло 26. Пятеро из них обратились за медицинской помощью, троим потребовалась госпитализация из-за ушибов и переломов разной степени тяжести. Остальные россияне временно находятся в одном из отелей Коньи, уточнили в посольстве.
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 16:35
Установлена личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки
 
РоссияАнталья (провинция)ТурцияТаиланд
 
 
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