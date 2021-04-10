https://ria.ru/20210410/rossiyanka-1727706217.html
Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции
Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции
Россиянка, погибшая в результате ДТП с автобусом, отдыхала в Турции с мужем. Об этом "360" рассказал брат женщины. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:51
2021-04-10T16:51
2021-04-10T17:48
россия
анталья (провинция)
турция
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152741/02/1527410234_0:0:2378:1337_1920x0_80_0_0_327f4229f1941bb023290aa59e6fd701.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россиянка, погибшая в результате ДТП с автобусом, отдыхала в Турции с мужем. Об этом "360" рассказал брат женщины.По словам родственника, семейная пара проводила отпуск, предположительно, в Анталье. Он уточнил, что сестра часто путешествовала с супругом: до этого они были в Таиланде. Известно, что погибшая жила в Абакане, работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У нее остались двое детей, один из них — несовершеннолетний. Как сообщило ранее генконсульство России в Анталье, попавший в аварию автобус перевозил в Каппадокию группу 32 российских туристов. ЧП произошло на трассе Конья — Аксарай. Число пострадавших достигло 26. Пятеро из них обратились за медицинской помощью, троим потребовалась госпитализация из-за ушибов и переломов разной степени тяжести. Остальные россияне временно находятся в одном из отелей Коньи, уточнили в посольстве.
https://ria.ru/20210410/avariya-1727704669.html
россия
анталья (провинция)
турция
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152741/02/1527410234_136:0:1919:1337_1920x0_80_0_0_f0955244d7505dfe412197ff09bec64d.jpg
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
2021-04-10T16:51
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), турция, таиланд