https://ria.ru/20210410/roskosmos-1727685456.html

В "Роскосмосе" проработали облик места базирования "Морского старта"

В "Роскосмосе" проработали облик места базирования "Морского старта"

Облик береговой инфраструктуры для базирования ракетно-космического комплекса "Морской старт" разработан, заявил генеральный директор Центра эксплуатации... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:47

2021-04-10T13:47

2021-04-10T13:47

наука

россия

владислав филев

цэнки

космос - риа наука

s7 airlines

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Облик береговой инфраструктуры для базирования ракетно-космического комплекса "Морской старт" разработан, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса") Руслан Мухамеджанов."Специалистами ЦЭНКИ выполнены предварительные проработки по облику берегового сегмента, необходимого для функционирования комплекса "Морской старт", - сказал он в видео, опубликованном на YouTube-канале "Роскосмоса".Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году, после 36 пусков, из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт".В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возвращения "Морского старта" к работе для возобновления пусков с 2024 года.В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а S7 ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/rosatom-1589088217.html

https://ria.ru/20210410/produktsiya-1727682319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав филев, цэнки, космос - риа наука, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"