https://ria.ru/20210410/rosarmiya-1727348634.html

История российской армии

История российской армии

Первые воинские формирования с признаками регулярной армии появились в России в середине XVI века. 1 октября 1550 года Иван Грозный издал указ "Об испомещении в РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T04:02

2021-04-10T04:02

2021-04-10T04:02

россия

армия

справки

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Первые воинские формирования с признаками регулярной армии появились в России в середине XVI века. 1 октября 1550 года Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", в соответствии с которым были организованы стрелецкие полки ("огнестрельная пехота") и постоянная сторожевая служба, а "наряд" артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Кроме того, царем была упорядочена система комплектования поместного войска, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и ее снабжение. Однако в противостоянии польской и шведской интервенции начала XVII века поместное войско оказалось недостаточно боеспособным. Основную тяжесть борьбы вынесли на себе полки народного ополчения (крестьяне и посадские люди), к которым присоединились дворянское ополчение и казаки. В 1630-е годы правительство первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича – начало реорганизацию армии. В 1632 году появились "полки нового строя" (солдатские, рейтарские, драгунские), созданные на европейский манер. В результате реформ 1660-1680-х годов эти части и стрелецкие полки стали основой русской армии. Общая численность войск к 1681 превысила 90 тысяч человек. Служба в полках "нового строя" была обязательной и пожизненной. Будучи постоянной военной организацией на содержании государства, эти подразделения впоследствии стали основой русской регулярной армии.Управление вооруженными силами было весьма сложным – его осуществляли многочисленные приказы (органы центрального управления). Реформа 1682 года сосредоточила военное управление в трех основных приказах – Разрядном, Рейтарском и Иноземном. Однако реформа оказалась неустойчивой и не была закончена.Кроме того, в России отсутствовал регулярный военно-морской флот. Малочисленные флотилии из небольших парусно-гребных судов были предназначены главным образом для защиты торговых путей по Волге, Днепру, Дону, Каспию, сибирским рекам и на Белом море. Между тем многие страны Западной Европы и Ближнего Востока к тому времени уже обладали крупными военно-морскими силами. На протяжении ста лет Россия была отрезана от основных морских путей, которые ранее связывали ее с Европой: Черное море контролировала Турция, Балтийское закрывала Швеция. Открытым оставалось лишь Белое море. Но оно было удалено от центра страны и европейских держав. В конце XVII и первые годы XVIII столетия началась коренная реорганизация вооруженных сил, проводившаяся Петром I. Будущий император с юных лет проявлял особый интерес к военному и морскому делу. С помощью придворных мастеров он овладел рядом ремесел. Организованные им в подмосковных селах Преображенском и Семеновском "потешные" (позднее ставшие лейб-гвардейскими) полки и развернутая на Плещеевом озере в Переславле-Залесском "потешная" флотилия являли собой важный шаг в создании регулярной русской армии и военно-морского флота.Неудачный поход на крепость Азов в 1695 году убедил Петра в необходимости иметь мощный флот. В короткое время под Воронежем по голландскому образцу были построены 22 галеры, четыре брандера, три фрегата и два галеаса. Царь велел также заложить 1300 стругов (крупных весельных лодок), 300 лодок поменьше и 100 плотов для перевозки войск и припасов. В мае 1696 года Петр I на галере "Принципиум" лично повел корабли на Азов. Крепость обложили с воды и суши, русский флот надежно прикрыл лодочные десанты и воспрепятствовал турецким попыткам деблокировать крепость с моря. В ходе кровопролитного боя считавшаяся неприступной крепость была взята. Россия получила выход к Азовскому, а значит, и к Черному морю.В числе первых под военные реформы Петра попали стрелецкие полки. После Стрелецкого бунта 1698 года многие из этих частей были ликвидированы. Взамен в 1699 году были сформированы 27 новоприборных полков, на комплектование которых были обращены кадры расформированных полков "нового строя".В ноябре 1699 года молодым царем был издан указ "О приеме в службу в солдаты из всяких вольных людей". Тем самым вводилась рекрутская повинность, которая охватывала все податные сословия. Рекруты поставлялись по одному с 10-15 дворов. Солдаты отрывались от дома и промысла. Военная служба становилась для них основной и пожизненной. Срок службы рекрутов потом менялся: с 1793 года уменьшен до 25 лет, с 1834 года – до 20 лет. В 1855-1872 годах устанавливались последовательно 12, 10 и 7-летние сроки службы. В 1874 году рекрутская повинность была заменена всеобщей воинской повинностью.Поражение от шведов в первом сражении Северной войны под Нарвой в 1700 году ускорило реорганизацию армии. К 1705 году на основе рекрутской системы были выработаны принципы комплектования полевых и гарнизонных войск. К первым относились полки "нового строя", а в гарнизонных несли службу стрельцы и молодые солдаты, которые, закончив курс обучения, отправлялись в полевые войска. К 1707 году полевая армия насчитывала около 100 тысяч человек. Этого требовала сложная военная обстановка. Шведская армия превосходила русскую и в качестве вооружения, и в квалификации офицерских кадров, которые имели большой боевой опыт. Поэтому в начальный период Северной войны Петр I стремился к численному перевесу на полях сражений, но, одержав победу под Полтавой в 1709 году, счел возможным сократить вооруженные силы и стабилизировать армейские штаты.Новая регулярная армия получила четкую систему организации, которая была закреплена воинским уставом, над которым Петр I лично трудился около четырех лет. "Устав воинский о должности генералов, фелт маршалов и всего генералитеита и протчих чинов, которые при войске надлежат быть, и о иных воинских делах и поведениях, что каждому чину чинить должно" в значительной степени определил будущее российских вооруженных сил на следующие полвека. Документ был подписан царем 10 апреля (30 марта по старому стилю) 1716 года в Данциге.Утвержденный Петром свод правил состоял из трех частей. Первая часть – "Устав воинский" – охватывала вопросы организации структуры войск: полк – восемь рот, бригада – два-три пехотных (кавалерийских) полка, дивизия – несколько бригад. Армию составляли от 10 тысяч ("малая") до 100 тысяч ("великая") военнослужащих. В действующей армии создавались легкий кавалерийский корпус – корволант, а также корпус резерва. Конкретизировались управление войсками, структура и задачи Полевого штаба, квартирмейстерской и полевой служб. Отдельные главы были посвящены устройству лагеря, организации охраны (караулам), проведению смотров, обеспечению довольствия войск, созданию полевых лазаретов, почты и т.д. Излагались права и обязанности высших военных чинов.Вторая часть – "Артикул воинский" – была посвящена нормам уголовного права, устройству военных судов, судопроизводству, воинской дисциплине и внутренней службе. Вводилась военная присяга и определялся порядок ее принятия.Третья часть – "Об экзерциции" (о строе) – излагала систему индивидуального обучения солдат приемам действия в строю, правилам ведения стрельбы и рукопашного боя. Рассматривались способы маневра, порядок походного передвижения. Определялись права и обязанности полковых чинов, необходимость воспитания у офицеров и нижних чинов инициативы в бою, чувства патриотизма, воинской чести и храбрости. Реорганизация русской армии и создание отечественного военно-морского флота сопровождались реформой военного управления. До Петра I в России насчитывалось до 20 военных приказов. Разными военными делами занимались Иноземский, Пушкарский, Оружейный, Бромный, Ствольный и пр. Узковедомственное разделение на приказы не только затрудняло управление войсками, но и распыляло силы и средства. В 1711 году Петр основал Правительствующий сенат, при нем создали Разрядный стол и Комиссариат. Первый занимался комплектованием войск, второй заведовал финансированием и обеспечением армии продовольствием, обмундированием, амуницией и вооружением. Вопросами артиллерии ведал, как и прежде, Приказ артиллерии, который получил особый штат в 1712 году.В 1719 году, на завершающем этапе Северной войны, была основана Военная коллегия, в ее ведении находились полевая армия, гарнизонные войска "и все прочие воинские дела, которые прилучаются во всем государстве". Новая, коллегиальная система, отличалась от прежней, приказной, в первую очередь тем, что один орган отвечал за решение всех вопросов военного характера.В XVIII веке русская армия оставалась под сильным влиянием петровских реформ. Выдающиеся победы в Семилетней войне 1756-1763 годов показали превосходство русского оружия над противником. Крупнейшие русские полководцы той эпохи Петр Румянцев и Александр Суворов внесли существенный вклад в развитие системы обучения и воспитания войск. К концу XVIII века армия насчитывала 10 корпусов, была вооружена самыми совершенными по тем временам орудиями – единорогами и шуваловскими "секретными" гаубицами. Численность войск достигла полмиллиона человек. С 1774 года рекрутские наборы производились почти ежегодно, на службу призывались мужчины от 17 до 30 лет. Офицеры по Жалованной грамоте дворянству 1762 года получили свободу от обязательной военной службы, но командные должности по-прежнему оставались за представителями этого сословия. Офицерские кадры готовили в гвардии и военно-учебных заведениях. В 1732 году был открыт 1-й кадетский корпус, в 1752 году – Морской кадетский корпус.В начале XIX века армию составляли регулярные (полевые и гарнизонные) и иррегулярные войска. Полевые части состояли из пехоты (204 тысяч человек), конницы (45 тысяч всадников), артиллерии (25 тысяч бойцов), инженерных войск (2,7 тысяч человек). Иррегулярные войска (в основном казачья конница) насчитывали около 100 тысяч человек.В 1802 году было создано Военное министерство, в начале 1812 года – проведена реформа полевого управления войск и упорядочена штабная служба. В 1827 был восстановлен Генеральный штаб (в 1797-1827 годах он именовался свитой его величества по квартирмейстерской части). В ходе Отечественной войны 1812 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова показала высокое боевое мастерство. При ведении боевых действий стали широко применяться резервы.Поражение России в Крымской войне 1853-1856 годов ускорило не только отмену крепостного права и проведение экономических реформ, но и стало толчком к переустройству российской армии. В 1874 году был утвержден закон о всеобщей воинской повинности: призыву подлежали все мужчины, достигшие 21 года. Срок действительной службы устанавливался до шести лет (на флоте до семи лет) и в запасе девять лет (закон не распространялся на казаков и народы Закавказья, Средней Азии и Сибири). Новая система комплектования способствовала быстрому накоплению в стране военнообученного запаса, который к осени 1876 года достиг 752 тысяч человек.Гладкоствольные ружья и штуцеры в армии были заменены казнозарядными ружьями, а затем винтовками, артиллерия оснащалась нарезными казнозарядными стальными пушками. Была перестроена система подготовки офицерских кадров – кадетские корпуса заменили военными гимназиями, специальная военная подготовка сосредоточивалась в юнкерских и военных училищах, в военных академиях. Возникли новые академии: Артиллерийская и Инженерная (1855), а также Военно-юридическая и Военно-медицинская. Целесообразность военных реформ доказала русско-турецкая война 1877–1878 годов, окончившаяся победой русской армии.Накануне русско-японской войны 1904-1905 годов численность вооруженных сил России превышала один миллион человек и могла быть увеличена в военное время до 4,5 миллиона военнослужащих. Однако исход противостояния показал, что боевая подготовка в российских военных частях не соответствовала условиям ведения современной войны. Важные разработки русских изобретателей и конструкторов в области вооружений своевременно не реализовывались. Подготовка штабной службы резко отставала от требований военного дела. К началу боевых действий в войсках на Дальнем Востоке имелось всего восемь станковых пулеметов.Поражение заставило правительство Николая II предпринять ряд мер по укреплению вооруженных сил. Был установлен общий срок службы в 18 лет (три-четыре года действительной службы и 15 лет в запасе 1-й и 2-й очереди). В войсках получил распространение станковый пулемет Максима. В артиллерию поступили 76-миллиметровая полевая пушка, 107-миллиметровая скорострельная пушка, а также 122- и 152-миллиметровые гаубицы. Благодаря постройке новых дорог стратегического значения была обеспечено относительная быстрое проведение мобилизации. В 1913 году была принята "большая военная программа", предусматривавшая увеличение армии к 1917 году почти на 40% и усиление артиллерийского и стрелкового вооружения, но начавшаяся в 1914 году Первая мировая война не дала возможности ее реализовать.Войны и революции начала XX столетия привели к тому, что русская императорская армия прекратила существование. Пришедшие к власти большевики создали новую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА). В 1920 году в Красной армии числилось около пяти миллионов человек. В ее составе было 22 армии, 174 пехотные и кавалерийские дивизии, шесть десятков авиационных отрядов, оснащенных более 300 аэропланами, отдельные артиллерийские и бронеавтомобильные части.Вновь сформированные вооруженные силы молодого советского государства победили в Гражданской войне (1917-1922) и заставили уйти с оккупированной территории России интервентов 14 государств (1918-1921).После окончания Гражданской войны кадровая Красная армия пережила ряд сокращений и реформирований, в том числе – под руководством народного комиссара по военным и морским делам Михаила Фрунзе – частичный переход к территориально-милиционной системе, когда призывники служили с перерывами в общей сложности восемь месяцев. В 1920-1924 годах была проведена демобилизация, которая уменьшила РККА до полумиллиона человек. К 1925 году территориальные части составляли большую часть РККА. В 1939 году в СССР был принят закон о всеобщей воинской обязанности, упразднивший территориально-милиционную систему.В результате индустриализации советское государство получило возможность уже к 1938 году построить современную кадровую армию, не уступающую по технической оснащенности вооруженным силам ведущих стран.К началу Второй мировой войны Красная армия имела боевой опыт, полученный в ходе Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, столкновений с армией Китая в 1929 году на Китайско-Восточной железной дороге, войсками Японии на озере Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году. Главным испытанием для Красной армии стали 1418 дней Великой Отечественной войны, которая стала важнейшей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. С 1946 года РККА стала называться Советской армией. В 1950-х годах Вооруженные силы СССР были оснащены ракетно-ядерным оружием и другими новейшими видами военной техники. В 1959 году были созданы Ракетные войска стратегического назначения. В состав ВС СССР входили: Сухопутные войска (СВ), Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Войска противовоздушной обороны (ПВО), Военно-Морской Флот (ВМФ), Военно-Воздушные Силы (ВВС). Руководство Вооруженными Силами СССР осуществляло Министерство обороны СССР. Важное значение имело достижение в конце 1960-х – начале 1970-х годов военно-стратегического паритета между СССР и США, Организацией Варшавского договора и НАТО.После распада Советского Союза указом президента России № 446 от 7 мая 1992 года были созданы Вооруженные силы Российской Федерации. В их состав были включены органы военного управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения, организации, военно-учебные заведения Вооруженных сил СССР, дислоцировавшиеся на территории РФ, а также за ее пределами, но находившиеся к моменту подписания указа под ее юрисдикцией.Российская армия входит в пятерку сильнейших армий мира и сохраняет паритет с Соединенными Штатами в сфере развития ядерного оборонного комплекса. В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом "Об обороне" руководство Вооруженными силами осуществляет президент России – Верховный Главнокомандующий. Управление ВС РФ осуществляет министр обороны РФ через Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах - 2004 г.) Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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