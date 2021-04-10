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Эксперты рассказали, когда стоит поменять зимнюю резину на летнюю
Эксперты рассказали, когда стоит поменять зимнюю резину на летнюю
Водителям стоит поменять зимнюю резину на летнюю, как только сойдет снег и среднесуточная температура установится выше 5-6 градусов, порекомендовали эксперты... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:11
2021-04-10T08:11
авто
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Водителям стоит поменять зимнюю резину на летнюю, как только сойдет снег и среднесуточная температура установится выше 5-6 градусов, порекомендовали эксперты сервиса "СберАвто" в беседе с РИА Новости."Любая зимняя резина при температуре выше этого порога теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, повышается вероятность аварий. Поскольку зимняя резина гораздо мягче летней, в жаркую погоду она может перегреваться", - пояснили в сервисе.Кроме того, эксперты рекомендуют водителям менять весь комплект шин, если у нескольких из них уже высок износ. ПДД допускают использование разных шин на передней и задней осях автомобиля, но это может повлиять на дорожную безопасность. А комбинирование резины разных сезонов и опасно, и запрещено правилами.Также не стоит забывать, что резина требует правильного хранения - в прохладном темном помещении и обязательно в вертикальном положении - чтобы не деформировать бока, указали в "СберАвто". Кроме того, резине нельзя пересыхать, иначе покрышка может разрушиться. А вот шины в сборе с дисками стоит хранить в подвешенном состоянии или друг на друге штабелями, но при этом хотя бы раз в три месяца их необходимо перекладывать. Вертикальное хранение может привести к деформации.Вдобавок, специалисты не советуют накачивать шины азотом. "Многие водители убеждены, что азот способствует продлению жизни покрышек, а также снижает коррозию диска, поскольку кислород является одним из главных окислителей. Однако это не совсем так, ведь наружная среда также способствует износу покрышек и возникновению коррозии на дисках", - рассказали в "СберАвто".У самой накачки азотом тоже есть свои минусы: она дороже стандартной накачки в среднем в 5-10 раз, кроме того, в случае прокола покрышки экстренная подкачка станет затруднительной.
https://ria.ru/20210401/avto-1603874785.html
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авто, общество

Эксперты рассказали, когда стоит поменять зимнюю резину на летнюю

08:11 10.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Водителям стоит поменять зимнюю резину на летнюю, как только сойдет снег и среднесуточная температура установится выше 5-6 градусов, порекомендовали эксперты сервиса "СберАвто" в беседе с РИА Новости.
"Любая зимняя резина при температуре выше этого порога теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, сцепные свойства с дорожным покрытием становятся хуже, а значит, повышается вероятность аварий. Поскольку зимняя резина гораздо мягче летней, в жаркую погоду она может перегреваться", - пояснили в сервисе.
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Кроме того, эксперты рекомендуют водителям менять весь комплект шин, если у нескольких из них уже высок износ. ПДД допускают использование разных шин на передней и задней осях автомобиля, но это может повлиять на дорожную безопасность. А комбинирование резины разных сезонов и опасно, и запрещено правилами.
Также не стоит забывать, что резина требует правильного хранения - в прохладном темном помещении и обязательно в вертикальном положении - чтобы не деформировать бока, указали в "СберАвто". Кроме того, резине нельзя пересыхать, иначе покрышка может разрушиться. А вот шины в сборе с дисками стоит хранить в подвешенном состоянии или друг на друге штабелями, но при этом хотя бы раз в три месяца их необходимо перекладывать. Вертикальное хранение может привести к деформации.
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Вдобавок, специалисты не советуют накачивать шины азотом. "Многие водители убеждены, что азот способствует продлению жизни покрышек, а также снижает коррозию диска, поскольку кислород является одним из главных окислителей. Однако это не совсем так, ведь наружная среда также способствует износу покрышек и возникновению коррозии на дисках", - рассказали в "СберАвто".
У самой накачки азотом тоже есть свои минусы: она дороже стандартной накачки в среднем в 5-10 раз, кроме того, в случае прокола покрышки экстренная подкачка станет затруднительной.
 
АвтоОбщество
 
 
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