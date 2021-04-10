https://ria.ru/20210410/referendum--1727658906.html
В газете Верховной рады опубликовали закон о всеукраинском референдуме
В газете Верховной рады опубликовали закон о всеукраинском референдуме
Закон о всеукраинском референдуме опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины". РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:26
2021-04-10T09:26
2021-04-10T09:26
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Закон о всеукраинском референдуме опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".Президентский закон о всеукраинском референдуме Верховная рада приняла в январе. Во время предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности, вступление в НАТО, а также запуск рынка земли. Глава государства подписал закон 8 апреля."Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации", - говорится в тексте.При этом ряд норм закона вступает в силу позже.
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире