https://ria.ru/20210410/referendum--1727658906.html

В газете Верховной рады опубликовали закон о всеукраинском референдуме

В газете Верховной рады опубликовали закон о всеукраинском референдуме

Закон о всеукраинском референдуме опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины". РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T09:26

2021-04-10T09:26

2021-04-10T09:26

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Закон о всеукраинском референдуме опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".Президентский закон о всеукраинском референдуме Верховная рада приняла в январе. Во время предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности, вступление в НАТО, а также запуск рынка земли. Глава государства подписал закон 8 апреля."Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации", - говорится в тексте.При этом ряд норм закона вступает в силу позже.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире