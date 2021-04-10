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Соцопрос выявил число россиян, работающих по профессии
Соцопрос выявил число россиян, работающих по профессии
Врачи, юристы и главные бухгалтеры чаще всего устраиваются на работу по специальности, полученной в вузе. Об этом свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:32
2021-04-10T19:33
россия
общество
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Врачи, юристы и главные бухгалтеры чаще всего устраиваются на работу по специальности, полученной в вузе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.В исследовании участвовали 3,5 тысячи россиян с высшим образованием и опытом работы. Эксперты подсчитали, что сегодня около 40% сотрудников работают по специальности, указанной в дипломе, а 22% заняты в смежной сфере деятельности. При этом 38 процентов респондентов заявили, что реализовали себя в непрофильном деле.Как показал опрос, по специальности или в смежной сфере чаще всех трудятся врачи (100 %), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), а реже всех — менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).
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россия, общество

Соцопрос выявил число россиян, работающих по профессии

13:32 10.04.2021 (обновлено: 19:33 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Врачи, юристы и главные бухгалтеры чаще всего устраиваются на работу по специальности, полученной в вузе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
В исследовании участвовали 3,5 тысячи россиян с высшим образованием и опытом работы. Эксперты подсчитали, что сегодня около 40% сотрудников работают по специальности, указанной в дипломе, а 22% заняты в смежной сфере деятельности.
При этом 38 процентов респондентов заявили, что реализовали себя в непрофильном деле.
Как показал опрос, по специальности или в смежной сфере чаще всех трудятся врачи (100 %), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), а реже всех — менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
 
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