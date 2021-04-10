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Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T00:52
2021-04-10T02:47
днр
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
алексей пушков
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Ранее глава ДНР заявил в эфире канала РБК, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы."В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве "перед лицом российской агрессии". В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование противостояния обсуждается на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, участники которой приняли ряд документов, направленных на достижение мира, однако перестрелки по-прежнему продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
https://ria.ru/20210409/peremirie-1727618308.html
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днр, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, алексей пушков, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе

00:52 10.04.2021 (обновлено: 02:47 10.04.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.
Ранее глава ДНР заявил в эфире канала РБК, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 19:17
Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
"В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве "перед лицом российской агрессии". В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование противостояния обсуждается на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, участники которой приняли ряд документов, направленных на достижение мира, однако перестрелки по-прежнему продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 16:10
В России предостерегли США от отправки двух кораблей в Черное море
 
ДНРДонбассДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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