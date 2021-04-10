https://ria.ru/20210410/pushkov-1727644306.html

Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе

Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T00:52

2021-04-10T00:52

2021-04-10T02:47

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денис пушилин

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Ранее глава ДНР заявил в эфире канала РБК, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы."В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве "перед лицом российской агрессии". В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование противостояния обсуждается на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, участники которой приняли ряд документов, направленных на достижение мира, однако перестрелки по-прежнему продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.

https://ria.ru/20210409/peremirie-1727618308.html

https://ria.ru/20210409/korabli-1727574059.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днр, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, алексей пушков, владимир зеленский, сша, украина, в мире