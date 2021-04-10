Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:52 10.04.2021 (обновлено: 02:47 10.04.2021)
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.
Ранее глава ДНР заявил в эфире канала РБК, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы.
Вчера, 19:17Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
"В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве "перед лицом российской агрессии". В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование противостояния обсуждается на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, участники которой приняли ряд документов, направленных на достижение мира, однако перестрелки по-прежнему продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.