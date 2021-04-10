https://ria.ru/20210410/protest-1727647214.html

В Белфасте произошли две стычки с полицией

В Белфасте произошли две стычки с полицией

Несколько десятков человек закидали на севере Белфаста полицию петардами, камнями и бутылками с бензином, однако в целом в городе сохраняется спокойная... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T03:25

2021-04-10T03:25

2021-04-10T03:26

белфаст

в мире

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ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько десятков человек закидали на севере Белфаста полицию петардами, камнями и бутылками с бензином, однако в целом в городе сохраняется спокойная ситуация, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу протестовавшие против условий Brexit лоялисты объявили о прекращении акций по причине восьмидневного траура из-за смерти принца Филипа, и в районах проживания сторонников единства с Британией не было ни собраний, ни потасовок. Никто не собирался у ворот забора, разделяющего районы лоялистов и националистов. Ранее именно у этих ворот происходили стычки групп молодежи, через них хулиганы кидали друг в друга камни, петарды и мусор. В один из вечеров радикалы подожгли ворота, а также угнали и подожгли городской автобус.В пятницу же на стороне лоялистов не было никого, у печально известных ворот на стороне националистов после 21.00 местного времени (23.00 мск) стали собираться подростки. Там же стоял один полицейский автомобиль, и были трое офицеров городской полиции. Группа из 12-15 подростов постояла на тротуаре напротив ведущего к воротам переулка около получаса, а затем разошлась по местным фастфуд-забегаловкам.Незадолго до этого в соседнем районе неизвестные подожгли урну, на место происшествия приехали несколько полицейских автомобилей, однако сразу после того, как остатки сгоревшей урны были потушены, полиция уехала.То, что в городе не было значительных столкновений, стало результатом того, что с самого утра общественные деятели, священнослужители и лидеры различных общин выступили с призывом отказаться от насилия и не осложнять ситуацию в итак неспокойном регионе. Позже, к середине дня, лоялисты подтвердили, что отказываются от протестов из-за национального траура.Около 21.45 в районе на севере города начала собираться группа молодых людей численностью в несколько десятков человек. По словам очевидцев, их было около 20, но представители полиции на месте не смогли подтвердить эту информацию и назвать точное число участников.На место прибыли несколько десятков полицейских в спецавтомобилях и полиция с собаками. В полицию полетели камни, мусор, пустые стеклянные бутылки и мусорные баки. Кто-то бросил в сторону полиции горящую бутылку с бензином и поджег автобусную остановку."Дайте им уйти, дайте им разойтись", - слышались команды офицеров подчиненным.Полиция не применяла силы, но начала оттеснять хулиганов вглубь улицы и затем в соседний переулок. В переулке хулиганы угнали и подожгли автомобиль, попытавшись направить его на строй полиции. Машина съехала к тротуару, остановилась и сгорела. После этого нападавшие разошлись по району.Местные жители, которые не могли добраться до дома ожидали окончания беспорядков и беседовали с журналистами."Я жду пока все закончится, а потом пойду домой, я живу вон там, в двух кварталах (за полицейским кордоном)... Такое случается, мы привыкли. У нас такая история, все это я видел в детстве, вижу периодически и сейчас, видели мои родители", - рассказал РИА Новости местный житель, 63-летний Питер.На вопрос о том, не боится ли он действий вандалов и могут ли они повредить его дом, собеседник агентства рассмеялся и сказал, что его бы расстроил ущерб, но в Северной Ирландии "люди привыкли к разному".Питер, как и многие находящиеся на улицах попросил не называть его настоящего имени и не фотографировать."Мы здесь все друг друга знаем", - объяснил он свой отказ.Спустя полчаса на другой стороне улицы буквально в 200 метрах от места прежнего инцидента, начала собираться толпа подростков в возрасте 12-16 лет. Их было около 35-40 человек, они вели себя менее агрессивно, большая часть сидела на тротуаре или общалась, расположившись группами на дороге. Некоторые катались на скейтах, кто-то на велосипедах. Но примерно через полчаса несколько человек начали кидать в блокировавшие улицу полицейские машины мелкими камнями и мусором. Полиция не применяла силу и не реагировала на их действия. Вскоре подростки успокоились, большая часть группы разошлась по переулкам, оставшиеся кинули в полицию несколько петард и три бутылки с бензином.Этот инцидент произошел на дороге, граничащей с автомобильной парковкой сетевого гипермаркета. Первые три парковочных ряда на стоянке были полностью заполнены автомобилями, несмотря на то, что магазин был уже давно закрыт: местные жители, в основном молодежь, собравшись по три-четыре человека, расположились в машинах с едой и наблюдали за происходящим, многие снимали все на смартфоны. Некоторые выходили из машин и подходили к отделявшему парковку от дороги забору и общались со знакомыми, которые находились на улице напротив полиции.В целом конец дня в Белфасте прошел спокойно, центр был пуст, в том числе и по причине жесткого локдауна, который все еще действует в регионе.Полиция по итогам пятницы обратилась к населению с просьбой не устраивать стычек как с полицейскими, так и между собой."Мы хотели бы призвать к спокойствию и попросить всех, кто имеет какое-либо влияние в своих районах. Пожалуйста, используйте свое влияние для того, чтобы сделать так, чтобы молодое поколение не попало в руки преступников, чтобы они были в безопасности и им не причинили вреда этим вечером", - говорится в заявлении руководителя полиции Северной Ирландии Мьюира Кларка.

https://ria.ru/20210315/brexit-1601359011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/kvoty-1600360339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/yazyk-1593173521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/erdogan-1592734285.html

белфаст

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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