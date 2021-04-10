https://ria.ru/20210410/produkty-1727650678.html
Блогер снял на видео цены на продукты в украинском магазине
Блогер снял на видео цены на продукты в украинском магазине
Видеоблогер опубликовал на YouTube-канале "Другой Взгляд" обзор цен на продукты на Украине. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T06:53
2021-04-10T06:53
2021-04-10T06:55
ситуация на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Видеоблогер опубликовал на YouTube-канале "Другой Взгляд" обзор цен на продукты на Украине. В ролике не уточняется, в каком городе и магазине проводилась съемка.Из представленных кадров можно узнать, что килограмм гречки стоит 38,9 гривны (107,6 рубля), цена упаковки пшеничной муки объемом 1,8 килограмма составляет 31,2 гривны (86,6 рубля), килограмм сахара-песка можно приобрести за 24,4 гривны (67,7 рубля).Стоимость вареной колбасы весом 500 грамм начинается от 61,9 гривны (171,8 рубля). Батон белого хлеба стоит примерно 15,5 гривны (43 рубля).Цена на литровую упаковку фруктового сока начинаются от 27,4 гривны (76 рублей), бутылка питьевой воды стоит стартует 8,9 гривны (24,7 рубля).За килограмм апельсинов придется отдать 30,59 гривны (84,91 рубля), яблок – 24,39 гривны (67,7) рубля.Стоимость 400 граммовой упаковки сметаны колеблется в районе 25,45 гривны (70,6 рубля).Ранее в сети был опубликован ролик, в котором сравнивались цены на продукты в России и Украине. Съемки проходили в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Выяснилось, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине.
https://ria.ru/20210215/ukraine-1597544051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, украина, в мире
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Видеоблогер опубликовал на YouTube-канале "Другой Взгляд"
обзор цен на продукты на Украине
.
В ролике не уточняется, в каком городе и магазине проводилась съемка.
Из представленных кадров можно узнать, что килограмм гречки стоит 38,9 гривны (107,6 рубля), цена упаковки пшеничной муки объемом 1,8 килограмма составляет 31,2 гривны (86,6 рубля), килограмм сахара-песка можно приобрести за 24,4 гривны (67,7 рубля).
Стоимость вареной колбасы весом 500 грамм начинается от 61,9 гривны (171,8 рубля). Батон белого хлеба стоит примерно 15,5 гривны (43 рубля).
Цена на литровую упаковку фруктового сока начинаются от 27,4 гривны (76 рублей), бутылка питьевой воды стоит стартует 8,9 гривны (24,7 рубля).
За килограмм апельсинов придется отдать 30,59 гривны (84,91 рубля), яблок – 24,39 гривны (67,7) рубля.
Стоимость 400 граммовой упаковки сметаны колеблется в районе 25,45 гривны (70,6 рубля).
Ранее в сети был опубликован ролик, в котором сравнивались цены на продукты в России
и Украине. Съемки проходили в магазинах "Ашан
" в Саратове
и Киеве
. Выяснилось, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине.