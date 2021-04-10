https://ria.ru/20210410/primore-1727694933.html

В Приморье "Тотальный диктант" очно написали около 800 человек

В Приморье "Тотальный диктант" очно написали около 800 человек

Около 800 человек написали "Тотальный диктант" на очных площадках в Приморье, порядка 600 из них - во Владивостоке, сообщил РИА Новости координатор акции в... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:06

2021-04-10T15:06

2021-04-10T15:06

дальний восток

тотальный диктант

дальневосточный федеральный университет

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727680483_0:0:3468:1951_1920x0_80_0_0_afce3bf5eb072e5a58e7855d075ccf63.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Около 800 человек написали "Тотальный диктант" на очных площадках в Приморье, порядка 600 из них - во Владивостоке, сообщил РИА Новости координатор акции в столице Дальнего Востока Вячеслав Беляков."В Приморье написали порядка 800 человек, из них во Владивостоке – около 600. Еще около 60 человек написали диктант на английском языке. Еще около 50 иностранцев написали тест TruD", - сказал собеседник.Он отметил, что количество участников онлайн-диктанта пока неизвестно – его пишут весь день.Всего "Тотальный диктант" во Владивостоке прошел на 24 очных площадках. Среди них крупнейшие вузы - ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Невельского, а также 15 муниципальных библиотек, краевая библиотека им. Горького, школы города. Также площадка работала в аэропорту Владивостока и в Приморской государственно картинной галерее.На площадке в ДВФУ на острове Русском диктант читал популярный литературный критик, журналист и преподаватель Галина Юзефович. После нее Владивосток связался по телемосту с Якутском – столицей "Тотального диктанта-2021"."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20210410/diktant-1727682009.html

https://ria.ru/20210410/primore-1727658326.html

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, тотальный диктант, дальневосточный федеральный университет, владивосток