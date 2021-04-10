В Приморье "Тотальный диктант" очно написали около 800 человек
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастница держит в руках бланк во время тотального диктанта в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Около 800 человек написали "Тотальный диктант" на очных площадках в Приморье, порядка 600 из них - во Владивостоке, сообщил РИА Новости координатор акции в столице Дальнего Востока Вячеслав Беляков.
"В Приморье написали порядка 800 человек, из них во Владивостоке – около 600. Еще около 60 человек написали диктант на английском языке. Еще около 50 иностранцев написали тест TruD", - сказал собеседник.
Он отметил, что количество участников онлайн-диктанта пока неизвестно – его пишут весь день.
Всего "Тотальный диктант" во Владивостоке прошел на 24 очных площадках. Среди них крупнейшие вузы - ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Невельского, а также 15 муниципальных библиотек, краевая библиотека им. Горького, школы города. Также площадка работала в аэропорту Владивостока и в Приморской государственно картинной галерее.
На площадке в ДВФУ на острове Русском диктант читал популярный литературный критик, журналист и преподаватель Галина Юзефович. После нее Владивосток связался по телемосту с Якутском – столицей "Тотального диктанта-2021".
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.