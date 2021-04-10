https://ria.ru/20210410/polsha-1727666897.html

В Польше начались мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы

В Польше начались мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы

Траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины смоленской авиакатастрофы проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:43

2021-04-10T10:43

2021-04-10T10:43

россия

анджей дуда

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ярослав качиньский

лех качиньский

польша

смоленск

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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины смоленской авиакатастрофы проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.Официальные памятные мероприятия по традиции проходят не только в Варшаве, но и в Кракове. Рано утром президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены президент Лех Качиньский и его жена Мария.В Варшаве в то же время проходило траурное богослужение, в котором принял участие брат-близнец погибшего президента, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Сразу после этого он в сопровождении ряда чиновников высокого ранга возложил венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского.Позже здесь же возложит венки президент Польши Анджей Дуда.Представители различных оппозиционных организаций пытались провести несколько акций в районе площади Пилсудского. Как передает корреспондент РИА Новости, на место проведения траурных мероприятий стянуто большое количество полиции. Несколько активистов были задержаны.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре 2020 года сообщалось, что генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Польши сообщила, что продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210409/katastrofa-1727533101.html

https://ria.ru/20200918/polsha-1577419220.html

https://ria.ru/20200410/1569838187.html

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