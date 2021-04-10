Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/polsha-1727666897.html
В Польше начались мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы
В Польше начались мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы
Траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины смоленской авиакатастрофы проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:43
2021-04-10T10:43
россия
анджей дуда
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ярослав качиньский
лех качиньский
польша
смоленск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148137/14/1481371439_0:269:2970:1939_1920x0_80_0_0_d09d7885d7ac32a77c189ed4881cf2f6.jpg
ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины смоленской авиакатастрофы проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.Официальные памятные мероприятия по традиции проходят не только в Варшаве, но и в Кракове. Рано утром президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены президент Лех Качиньский и его жена Мария.В Варшаве в то же время проходило траурное богослужение, в котором принял участие брат-близнец погибшего президента, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Сразу после этого он в сопровождении ряда чиновников высокого ранга возложил венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского.Позже здесь же возложит венки президент Польши Анджей Дуда.Представители различных оппозиционных организаций пытались провести несколько акций в районе площади Пилсудского. Как передает корреспондент РИА Новости, на место проведения траурных мероприятий стянуто большое количество полиции. Несколько активистов были задержаны.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре 2020 года сообщалось, что генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Польши сообщила, что продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе до конца 2021 года.
https://ria.ru/20210409/katastrofa-1727533101.html
https://ria.ru/20200918/polsha-1577419220.html
https://ria.ru/20200410/1569838187.html
россия
польша
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148137/14/1481371439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b749ce824db8dab8996265d7e780027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анджей дуда, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ярослав качиньский, лех качиньский, польша, смоленск, в мире

В Польше начались мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы

10:43 10.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМесто захоронения президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии в замке Вавель в Кракове, Польша
Место захоронения президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии в замке Вавель в Кракове, Польша - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины смоленской авиакатастрофы проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:51
Генпрокуратура Польши продлила расследование дела о смоленской катастрофе
Официальные памятные мероприятия по традиции проходят не только в Варшаве, но и в Кракове. Рано утром президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены президент Лех Качиньский и его жена Мария.
В Варшаве в то же время проходило траурное богослужение, в котором принял участие брат-близнец погибшего президента, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Сразу после этого он в сопровождении ряда чиновников высокого ранга возложил венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского.
Позже здесь же возложит венки президент Польши Анджей Дуда.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 04:18
Пушков резко ответил на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Представители различных оппозиционных организаций пытались провести несколько акций в районе площади Пилсудского. Как передает корреспондент РИА Новости, на место проведения траурных мероприятий стянуто большое количество полиции. Несколько активистов были задержаны.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.
Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.
В сентябре 2020 года сообщалось, что генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Польши сообщила, что продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе до конца 2021 года.
На месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля 2020, 08:28
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
 
РоссияАнджей ДудаСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетЯрослав КачиньскийЛех КачиньскийПольшаСмоленскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния