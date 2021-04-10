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В Москве репетитор похитил ребенка
В Москве репетитор похитил ребенка
На юго-западе Москвы репетитор похитил 13-летнего школьника и увез его в Свердловскую область, мужчину уже арестовали, заявила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T23:09
2021-04-10T23:41
россия
гумвд
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
свердловская область
казахстан
происшествия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На юго-западе Москвы репетитор похитил 13-летнего школьника и увез его в Свердловскую область, мужчину уже арестовали, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, 7 апреля репетитор, обманув ребенка, посадил его в такси. Водителю мужчина сообщил ложные сведения о мальчике и увез его в неизвестном направлении.Родители школьника обратились в полицию, рассказав, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег.Как пояснили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве, было похищено три миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что через планшет отца ребенок перевел 100 тысяч рублей на свою банковскую карту, а затем обналичил их.Иванова отметила, что местонахождение похищенного установили в кратчайшие сроки. Задержанным оказался 29-летний уроженец Казахстана, который незадолго до этого оказывал ребенку частные услуги по репетиторству. Мужчине предъявили обвинение. Следователи расследуют дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК России "похищение несовершеннолетнего". "Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.
https://ria.ru/20210401/sud-1603764380.html
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россия
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россия, гумвд, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, свердловская область, казахстан, происшествия

В Москве репетитор похитил ребенка

23:09 10.04.2021 (обновлено: 23:41 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На юго-западе Москвы репетитор похитил 13-летнего школьника и увез его в Свердловскую область, мужчину уже арестовали, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным следствия, 7 апреля репетитор, обманув ребенка, посадил его в такси. Водителю мужчина сообщил ложные сведения о мальчике и увез его в неизвестном направлении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Родители школьника обратились в полицию, рассказав, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег.
Как пояснили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве, было похищено три миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что через планшет отца ребенок перевел 100 тысяч рублей на свою банковскую карту, а затем обналичил их.
Иванова отметила, что местонахождение похищенного установили в кратчайшие сроки. Задержанным оказался 29-летний уроженец Казахстана, который незадолго до этого оказывал ребенку частные услуги по репетиторству. Мужчине предъявили обвинение. Следователи расследуют дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК России "похищение несовершеннолетнего".
"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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РоссияГУМВДЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваСвердловская областьКазахстанПроисшествия
 
 
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