https://ria.ru/20210410/podlodki-1727714072.html

Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок

Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок

Военно-морской флот принимает комплексные меры для защиты подлодок во время выхода в море, в Арктике они недосягаемы для противолодочных сил США, заявил РИА... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T18:39

2021-04-10T18:39

2021-04-10T19:08

россия

арктика

сша

безопасность

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военно-морской флот принимает комплексные меры для защиты подлодок во время выхода в море, в Арктике они недосягаемы для противолодочных сил США, заявил РИА Новости подводник, Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.Ранее некоторые российские СМИ написали, что одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев во время учений "Умка-2021" в конце марта могло дать США "шикарную возможность" их потопить. Тогда подлодки прорубили лед в районе радиусом 300 метров."Такие высказывания — обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, об освещении соответствующими силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, которое проводится в тех районах, где действуют наши лодки", — сказал Хмыров.По его словам, заявлять об "уязвимости" всплывших в Арктике подлодок может только безграмотный.Экспедиция "Умка-21" проходит с 20 марта при участии Русского географического общества в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом.В ней задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, порывы ветра достигают 32 метров в секунду. По словам Владимира Путина, экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.

https://ria.ru/20210410/podlodki-1727648837.html

https://ria.ru/20210405/flot-1604220447.html

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россия, арктика, сша, безопасность