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Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
Военно-морской флот принимает комплексные меры для защиты подлодок во время выхода в море, в Арктике они недосягаемы для противолодочных сил США, заявил РИА... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T18:39
2021-04-10T19:08
россия
арктика
сша
безопасность
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военно-морской флот принимает комплексные меры для защиты подлодок во время выхода в море, в Арктике они недосягаемы для противолодочных сил США, заявил РИА Новости подводник, Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.Ранее некоторые российские СМИ написали, что одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев во время учений "Умка-2021" в конце марта могло дать США "шикарную возможность" их потопить. Тогда подлодки прорубили лед в районе радиусом 300 метров."Такие высказывания — обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, об освещении соответствующими силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, которое проводится в тех районах, где действуют наши лодки", — сказал Хмыров.По его словам, заявлять об "уязвимости" всплывших в Арктике подлодок может только безграмотный.Экспедиция "Умка-21" проходит с 20 марта при участии Русского географического общества в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом.В ней задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, порывы ветра достигают 32 метров в секунду. По словам Владимира Путина, экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.
https://ria.ru/20210410/podlodki-1727648837.html
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россия, арктика, сша, безопасность

Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок

18:39 10.04.2021 (обновлено: 19:08 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Олег Кулешов
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Военно-морской флот принимает комплексные меры для защиты подлодок во время выхода в море, в Арктике они недосягаемы для противолодочных сил США, заявил РИА Новости подводник, Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.
Ранее некоторые российские СМИ написали, что одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев во время учений "Умка-2021" в конце марта могло дать США "шикарную возможность" их потопить. Тогда подлодки прорубили лед в районе радиусом 300 метров.
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"Такие высказывания — обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, об освещении соответствующими силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, которое проводится в тех районах, где действуют наши лодки", — сказал Хмыров.
По его словам, заявлять об "уязвимости" всплывших в Арктике подлодок может только безграмотный.
Экспедиция "Умка-21" проходит с 20 марта при участии Русского географического общества в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом.
В ней задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, порывы ветра достигают 32 метров в секунду. По словам Владимира Путина, экспедиция не имеет аналогов в советской и современной российской истории.
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