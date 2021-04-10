https://ria.ru/20210410/pitanie-1727646942.html

Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека

Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека

Достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка должно быть в рационе пожилого человека, сообщила РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T03:09

2021-04-10T03:09

2021-04-10T03:09

россия

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка должно быть в рационе пожилого человека, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.По её словам, иногда пожилые люди считают, что им не нужно много питаться, потому что они мало двигаются и не работают. Однако питание для пожилого человека - одна из ключевых тем, оно с точки зрения здоровья настолько же сильно важно, как и для маленьких детей.Врач подчеркнула, что вопросы питания должны быть в центре внимания семей, где живут пожилые люди, и сами пожилые люди должны быть очень внимательны к тому, что, как они едят, в каком количестве."Акцент мы делаем на достаточное количество белка в рационе - норма 1-1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210401/pitanie-1603744267.html

https://ria.ru/20210331/dietolog-1603563148.html

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