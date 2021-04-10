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В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
Несовершеннолетний мальчик в Комсомольске-на-Амуре упал в шахту лифта и сломал ребра, началась проверка, сообщает в субботу прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T04:01
2021-04-10T04:01
2021-04-10T04:01
комсомольск-на-амуре
происшествия
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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Несовершеннолетний мальчик в Комсомольске-на-Амуре упал в шахту лифта и сломал ребра, началась проверка, сообщает в субботу прокуратура Хабаровского края.По данным регионального надзорного ведомства, вечером в пятницу 14-летний мальчик, в заброшенном здании мясокомбината по улице Радищева в Комсомольске-на-Амуре, упал в шахту лифта."Ребенок находится в реанимации с переломом ребер, кататравмой (травма, полученная в результате падения с высоты - ред.), ушибом внутренних органов. Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с произошедшим, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления на предмет ограничения доступа в заброшенные объекты", - сообщает ведомство.Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, непосредственно перед инцидентом подросток гулял со сверстниками. Сам мальчик из благополучной семьи, на учете по делам несовершеннолетних - не состоит.
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комсомольск-на-амуре, происшествия
ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости.
Несовершеннолетний мальчик в Комсомольске-на-Амуре
упал в шахту лифта и сломал ребра, началась проверка, сообщает в субботу прокуратура Хабаровского края
.
По данным регионального надзорного ведомства, вечером в пятницу 14-летний мальчик, в заброшенном здании мясокомбината по улице Радищева в Комсомольске-на-Амуре, упал в шахту лифта.
"Ребенок находится в реанимации с переломом ребер, кататравмой (травма, полученная в результате падения с высоты - ред.), ушибом внутренних органов. Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с произошедшим, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления на предмет ограничения доступа в заброшенные объекты", - сообщает ведомство.
Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, непосредственно перед инцидентом подросток гулял со сверстниками. Сам мальчик из благополучной семьи, на учете по делам несовершеннолетних - не состоит.