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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/oslozhneniya-1727688801.html
Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID-19
Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID-19
Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:15
2021-04-10T18:47
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
распространение коронавируса
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что необходимо помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID-19

14:15 10.04.2021 (обновлено: 18:47 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
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Он отметил, что необходимо помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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