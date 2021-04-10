https://ria.ru/20210410/oslozhneniya-1727688801.html
Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID-19
Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID-19
Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:15
2021-04-10T14:15
2021-04-10T18:47
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
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михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что необходимо помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727569411.html
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