https://ria.ru/20210410/oregon-1727711759.html

В Орегоне нашли объект, похожий на фрагмент космического аппарата

В Орегоне нашли объект, похожий на фрагмент космического аппарата

Власти округа Линкольна, штат Орегон, сообщили, что к берегу залива Алси прибило объект, похожий на фрагмент комического аппарата, чиновники приняли его за... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T18:03

2021-04-10T18:03

2021-04-10T18:03

космос - риа наука

spacex

орегон

вашингтон (штат)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727711438_0:309:971:855_1920x0_80_0_0_d392112122690e7fd7de4cb110432efd.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти округа Линкольна, штат Орегон, сообщили, что к берегу залива Алси прибило объект, похожий на фрагмент комического аппарата, чиновники приняли его за деталь ракеты SpaceX, однако компания не смогла этого подтвердить."Девятого апреля 2021 года, примерно в 15.15 по местному времени (1.15 мск) офис шерифа округа Линкольн был проинформирован о, предположительно, обугленном фрагменте космического аппарата, выброшенном на берег залива Алси около города Уолдпорт, Орегон. Рыбак убрал его с берега залива и ненадолго разместил около местного предприятия", - сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа.После того, как местные чиновники из нескольких ведомств прибыли на место происшествия и изучили объект, было решено связаться с компанией SpaceX. Как отмечает офис шерифа, "SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления". По данным офиса, объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения.Как подчеркивает местная газета Oregonian, в конце марта многие жители штата заметили полоски света, которые, по данным властей, могли быть следом от обломков ракеты SpaceX. Ранее сообщалось, что такие же вспышки наблюдали жители штата Вашингтон. Позднее компания SpaceX забрала в штате Вашингтон упавшую часть ракеты Falcon 9.

https://ria.ru/20210403/spacex-1604067926.html

орегон

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, spacex, орегон, вашингтон (штат), в мире