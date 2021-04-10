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В Орегоне нашли объект, похожий на фрагмент космического аппарата
В Орегоне нашли объект, похожий на фрагмент космического аппарата
Власти округа Линкольна, штат Орегон, сообщили, что к берегу залива Алси прибило объект, похожий на фрагмент комического аппарата, чиновники приняли его за... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T18:03
2021-04-10T18:03
космос - риа наука
spacex
орегон
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти округа Линкольна, штат Орегон, сообщили, что к берегу залива Алси прибило объект, похожий на фрагмент комического аппарата, чиновники приняли его за деталь ракеты SpaceX, однако компания не смогла этого подтвердить."Девятого апреля 2021 года, примерно в 15.15 по местному времени (1.15 мск) офис шерифа округа Линкольн был проинформирован о, предположительно, обугленном фрагменте космического аппарата, выброшенном на берег залива Алси около города Уолдпорт, Орегон. Рыбак убрал его с берега залива и ненадолго разместил около местного предприятия", - сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа.После того, как местные чиновники из нескольких ведомств прибыли на место происшествия и изучили объект, было решено связаться с компанией SpaceX. Как отмечает офис шерифа, "SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления". По данным офиса, объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения.Как подчеркивает местная газета Oregonian, в конце марта многие жители штата заметили полоски света, которые, по данным властей, могли быть следом от обломков ракеты SpaceX. Ранее сообщалось, что такие же вспышки наблюдали жители штата Вашингтон. Позднее компания SpaceX забрала в штате Вашингтон упавшую часть ракеты Falcon 9.
https://ria.ru/20210403/spacex-1604067926.html
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космос - риа наука, spacex, орегон, вашингтон (штат), в мире

В Орегоне нашли объект, похожий на фрагмент космического аппарата

18:03 10.04.2021
 
© Фото : Lincoln County Sheriff's Office - Oregon/FacebookОбъект, похожий на фрагмент комического аппарата, найденный на берегу залива Алси в штате Орегон
Объект, похожий на фрагмент комического аппарата, найденный на берегу залива Алси в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Фото : Lincoln County Sheriff's Office - Oregon/Facebook
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти округа Линкольна, штат Орегон, сообщили, что к берегу залива Алси прибило объект, похожий на фрагмент комического аппарата, чиновники приняли его за деталь ракеты SpaceX, однако компания не смогла этого подтвердить.
"Девятого апреля 2021 года, примерно в 15.15 по местному времени (1.15 мск) офис шерифа округа Линкольн был проинформирован о, предположительно, обугленном фрагменте космического аппарата, выброшенном на берег залива Алси около города Уолдпорт, Орегон. Рыбак убрал его с берега залива и ненадолго разместил около местного предприятия", - сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа.
После того, как местные чиновники из нескольких ведомств прибыли на место происшествия и изучили объект, было решено связаться с компанией SpaceX. Как отмечает офис шерифа, "SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления". По данным офиса, объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения.
Как подчеркивает местная газета Oregonian, в конце марта многие жители штата заметили полоски света, которые, по данным властей, могли быть следом от обломков ракеты SpaceX. Ранее сообщалось, что такие же вспышки наблюдали жители штата Вашингтон. Позднее компания SpaceX забрала в штате Вашингтон упавшую часть ракеты Falcon 9.
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 10:07Наука
SpaceX забрала упавшую в штате Вашингтон часть ракеты Falcon 9
 
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