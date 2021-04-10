https://ria.ru/20210410/obrazovanie-1727684340.html
Правительство одобрило проект об образовании по творческим профессиям
Правительство одобрило проект об образовании по творческим профессиям
Правительство России одобрило возможность получения второго высшего образования и продолжения работы по ряду творческих профессий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:33
2021-04-10T13:33
2021-04-10T13:33
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило возможность получения второго высшего образования и продолжения работы по ряду творческих профессий, сообщает пресс-служба кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает возможность получить второе или последующее высшее образование и продолжить работать по ряду творческих профессий людям, у которых уже есть высшее образование и соответствующие творческие способности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/obrazovanie-1591966608.html
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