https://ria.ru/20210410/nao-1727663632.html
В НАО начали сбор арктических огурцов и новогвинейских бальзаминов
В НАО начали сбор арктических огурцов и новогвинейских бальзаминов
Сбор урожая огурцов, которые в народе называют арктическими, начался в заполярном Нарьян-Маре, здесь в теплицах комбината "Солнышко" по старинке выращивают... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:16
2021-04-10T10:16
2021-04-10T10:27
россия
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727606047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b5490c6b21c00b20a44fa0bafe314b5.jpg
НАРЬЯН-МАР, 10 апр – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Сбор урожая огурцов, которые в народе называют арктическими, начался в заполярном Нарьян-Маре, здесь в теплицах комбината "Солнышко" по старинке выращивают томаты, перец, множество сортов зелени и цветы - от тюльпанов до новогвинейского бальзамина. Корреспондент РИА Новости побывала в одном из самых северных в мире тепличных хозяйств и узнала, как агрономы научились выращивать овощи и цветы в регионе без грунта и пчел.В прошлом векеНа улице минус 30, в теплицах – почти тропики: тепло, влажно, зелено. На входе выдают белый халат. Строгая начальница комбината Галина Федоровна Чебыкина проводит экскурсию по одному из, наверное, самых северных во всем мире, тепличных хозяйств и сразу предупреждает: "По уровню оснащенности и технологиям мы живем еще далеко в прошлом веке".Первые теплицы на намывном песке – такова особенность строительства в условиях Крайнего севера – появились в Нарьян-Маре в середине 1990-х годов прошлого века – во многом это было связано с необходимостью поставлять на столы школьников и детсадовцев витамины. До Нарьян-Мара до сих пор нет современных дорог, возить овощи и фрукты по морю и воздуху – дорого, по зимнику (автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях) – долго и не всегда возможно.Первый урожай собрали в 1994 году. Выращивали в основном огурцы и помидоры, самый большой урожай "потянул" на 183 тонны, теперь снимают в три раза меньше – нет возможности стерилизовать грунт, "негде развернуться – королевство маловато". Да и сами теплицы морально и физически устарели – сегодня такие мало где используют – "вчерашний день", но и эти "пенсионерки" по-прежнему в строю.Работники комбината всегда мечтали о расширении площадей – что такое две теплицы. Галина Федоровна подходит к окну и грустно кивает на торчащие из снега гигантские металлические конструкции: "Вот наша мечта. Была… Полгектара новых теплиц. С 2012 года мечта прекратила свое существование. Деньги были, но пришел нерадивый подрядчик. И все… Достроить ничего нельзя, надо все демонтировать и строить заново. Это был проект под теплицы зимние, должны были выращивать здесь зимние огурцы – самое выгодное".Спасение в навозеКомбинат работает на "продленном обороте" - то есть фактически выращивание культур длится полгода: один раз посадил и ждешь урожая, потом перерыв. Агрономы пробовали "обмануть природу" и немного сдвинуть цикл, но у растений на этот счет были свои планы.Не только овощи, зелень и цветы не должны расти в таком климате, само производство преодолевает не меньшие трудности. Начать хотя бы с того, что в Ненецком округе вообще нет грунта. Если везти грунт "с большой земли", он окажется "золотым". Заполярные специалисты и здесь нашли выход."В 2008 году нас объединили с ненецкой агропромышленной компанией, там животноводческие фермы: их отходы – навоз, и, если его подержать три - четыре года, компостная масса перегнивает. Перепревший навоз для нас является грунтом, мы добавляем песок, опилки, минеральные удобрения. Наша задача – уйти от этой проблемы, мы хотим перейти на малообъемную технологию", - рассказывает Галина Федоровна.Не сразу удалось заполярным аграриям подобрать "свои сорта" овощей. Когда одним из главных слов в экономике стало "импортозамещение", на комбинате послушно перешли на российские семена, но быстро убедились – конкуренции с импортными они не выдерживают. Так в нарьян-марских теплицах "прописались" нидерландские гости.Огурец – главный кормилец комбината на сегодня, высокие растения ровными рядами выстроены, словно по линейке. Работники комбината мечтают о том, что в скором времени от устаревшего "дождевания" перейдут на капельный полив и урожаи станут выше.Оператор технологического оборудования Дмитрий Клименко работает на комбинате уже шесть лет. "Огурчики, цветочки, зелень - я поливаю и слежу за исправностью, контролирую микроклимат. Все вручную делается. Но я люблю свою работу - все растет на глазах – как ребенок, ведь сколько трудов вложено! Бывает, и в выходные, и в праздники выхожу, куда денешься – не оставишь же их", - рассказывает Дмитрий.Вдоль всей огуречной теплицы тянется узкая гряда томатов. "Томаты у нас растут "на боковушках", как я говорю – спартанским способом, а для хорошего урожая нужны шмели или пчелы, но у нас их нет. Вот 1,5 тонны с полутора тепличек, а больше не сможем. Томаты у нас – это капля в море", - сокрушается Наталья Тимофеевна Сумарокова, главный и единственный здешний агроном.Северные цветникиПомимо овощей и зелени на комбинате выращивают и разные виды цветов. В начале весны все внимание работников захватывают тюльпаны, в основном букеты к 8 марта покупают местные предприятия. Некоторые покупают у комбината и горшечные цветы - королевскую герань, бегонию, цикламен или даже новогвинейский бальзамин. После весенних праздников в продаже есть только цветы в горшках. "Это уже остатки", - поясняет Галина Федоровна.В праздники, когда нарьянмарцы выстраиваются за цветочными дарами в очереди, она сама встает к кассе, и, расставаясь с каждым цветком, непременно проводит инструктаж – как ухаживать, сколько поливать, когда подкармливать. Она уверена – если к растению относиться с любовью, беречь его и заботиться, даже на Крайнем севере можно вырастить необыкновенную оранжерею."Вы пройдите по улицам вечернего Нарьян-Мара – во многих окнах горят лампы, цветы подсвечивают, окошки нарядные. На севере растительности мало, не хватает глазу зелени, так что северяне очень любят домашние растения", - говорит начальник комбината.А главный агроном, цветовод по первому образованию, добавляет – от цветов никогда не устанешь, сколько бы их не было – пусть сотни и тысячи, как в теплицах "Солнышка", ведь человек не только отдает растению заботу и тепло, но и взамен получает что-то, что греет душу.Поздней весной Нарьян-Мар прихорашивается. Пестрые клумбы и газоны – тоже заслуга комбината, много лет именно здесь готовят летний наряд столице, селам и поселкам, выращивают до 45 тысяч цветов. Впрочем, были в истории города и "позорные", как говорит Галина Федоровна, годы – когда в дело озеленения вступали на конкурсной основе заезжие сорта. Не приняли северные условия южных "гостей". С тех пор обходятся без экспериментов.Только вот выживать в конкурентной борьбе комбинату приходится непросто – крупные производители готовы везти овощи и зелень из других регионов. По словам начальницы комбината, качество такой продукции зачастую приносится в жертву объемам. Так что бывало не раз, что целые фуры порченых овощей оказывались на свалке.Местные власти поддерживают своего производителя – комбинат получает субсидии, но этих средств далеко недостаточно на ежедневные нужды и вовсе не хватает на переоборудование, о котором так мечтают на "Солнышке"."Мы получаем субсидии – 46 рублей за килограмм овощей, для нас это существенно. Наше предприятие ведь убыточное. Дания, Норвегия получают большие финансовые вливания, чтобы существовать, поэтому там современные технологии. Чтобы нам такое построить – огромные суммы нужны", - вздыхает Галина Федоровна.Салат и укроп, петрушка и сельдерей, щавель и мангольд, мята и мелисса, кинза и базилик – это все то, что жители севера могут подать к столу с местных грядок. Впрочем, есть и те, кто хотел бы посоревноваться с Заполярьем и самостоятельно вырастить урожай. Работники комбината подращивают рассаду помидоров, огурцов, баклажанов и перца – спрос на нее растет с каждым годом. Вокруг Нарьян-Мара растет частный сектор, а с ним появляются и частные теплицы.На комбинате работают около 20 человек, мало кто приходит сюда за деньгами – здесь заработком не похвастаешься. Но поработав немного с землей, с растениями, в шорохе листьев или под музыку – кому как нравится, многие задерживаются на годы. "Обстановка здесь спокойная. Одна женщина на меня посмотрела и говорит, у вас даже взгляд другой – спокойный, это потому что вы все время с растениями", - смеется Галина Федоровна.
https://ria.ru/20210406/ovoschi-1727092240.html
https://ria.ru/20210326/ovoschi-1603004129.html
https://realty.ria.ru/20210323/tsvety-1602351455.html
россия
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727606047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_192d8756a4d3cb5a776780dd2044b0cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, экономика
НАРЬЯН-МАР, 10 апр – РИА Новости, Анастасия Яконюк.
Сбор урожая огурцов, которые в народе называют арктическими, начался в заполярном Нарьян-Маре
, здесь в теплицах комбината "Солнышко" по старинке выращивают томаты, перец, множество сортов зелени и цветы - от тюльпанов до новогвинейского бальзамина. Корреспондент РИА Новости побывала в одном из самых северных в мире тепличных хозяйств и узнала, как агрономы научились выращивать овощи и цветы в регионе без грунта и пчел.
В прошлом веке
На улице минус 30, в теплицах – почти тропики: тепло, влажно, зелено. На входе выдают белый халат. Строгая начальница комбината Галина Федоровна Чебыкина проводит экскурсию по одному из, наверное, самых северных во всем мире, тепличных хозяйств и сразу предупреждает: "По уровню оснащенности и технологиям мы живем еще далеко в прошлом веке".
Первые теплицы на намывном песке – такова особенность строительства в условиях Крайнего севера – появились в Нарьян-Маре в середине 1990-х годов прошлого века – во многом это было связано с необходимостью поставлять на столы школьников и детсадовцев витамины. До Нарьян-Мара до сих пор нет современных дорог, возить овощи и фрукты по морю и воздуху – дорого, по зимнику (автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях) – долго и не всегда возможно.
Первый урожай собрали в 1994 году. Выращивали в основном огурцы и помидоры, самый большой урожай "потянул" на 183 тонны, теперь снимают в три раза меньше – нет возможности стерилизовать грунт, "негде развернуться – королевство маловато". Да и сами теплицы морально и физически устарели – сегодня такие мало где используют – "вчерашний день", но и эти "пенсионерки" по-прежнему в строю.
Работники комбината всегда мечтали о расширении площадей – что такое две теплицы. Галина Федоровна подходит к окну и грустно кивает на торчащие из снега гигантские металлические конструкции: "Вот наша мечта. Была… Полгектара новых теплиц. С 2012 года мечта прекратила свое существование. Деньги были, но пришел нерадивый подрядчик. И все… Достроить ничего нельзя, надо все демонтировать и строить заново. Это был проект под теплицы зимние, должны были выращивать здесь зимние огурцы – самое выгодное".
Спасение в навозе
Комбинат работает на "продленном обороте" - то есть фактически выращивание культур длится полгода: один раз посадил и ждешь урожая, потом перерыв. Агрономы пробовали "обмануть природу" и немного сдвинуть цикл, но у растений на этот счет были свои планы.
"У нас же крайний север, нулевая световая зона, посев семян не ранее 25 января. Пробовали "перескочить", начать на месяц раньше, но природу не обманешь. Растения оказались слабыми. Они вообще в этой зоне не должны расти", - улыбается начальница комбината.
Не только овощи, зелень и цветы не должны расти в таком климате, само производство преодолевает не меньшие трудности. Начать хотя бы с того, что в Ненецком округе вообще нет грунта. Если везти грунт "с большой земли", он окажется "золотым". Заполярные специалисты и здесь нашли выход.
"В 2008 году нас объединили с ненецкой агропромышленной компанией, там животноводческие фермы: их отходы – навоз, и, если его подержать три - четыре года, компостная масса перегнивает. Перепревший навоз для нас является грунтом, мы добавляем песок, опилки, минеральные удобрения. Наша задача – уйти от этой проблемы, мы хотим перейти на малообъемную технологию", - рассказывает Галина Федоровна.
Не сразу удалось заполярным аграриям подобрать "свои сорта" овощей. Когда одним из главных слов в экономике стало "импортозамещение", на комбинате послушно перешли на российские семена, но быстро убедились – конкуренции с импортными они не выдерживают. Так в нарьян-марских теплицах "прописались" нидерландские гости.
Огурец – главный кормилец комбината на сегодня, высокие растения ровными рядами выстроены, словно по линейке. Работники комбината мечтают о том, что в скором времени от устаревшего "дождевания" перейдут на капельный полив и урожаи станут выше.
1 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
2 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
3 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
4 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
5 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
6 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
1 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
2 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
3 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
4 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
5 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
6 из 6
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
Оператор технологического оборудования Дмитрий Клименко работает на комбинате уже шесть лет. "Огурчики, цветочки, зелень - я поливаю и слежу за исправностью, контролирую микроклимат. Все вручную делается. Но я люблю свою работу - все растет на глазах – как ребенок, ведь сколько трудов вложено! Бывает, и в выходные, и в праздники выхожу, куда денешься – не оставишь же их", - рассказывает Дмитрий.
Вдоль всей огуречной теплицы тянется узкая гряда томатов. "Томаты у нас растут "на боковушках", как я говорю – спартанским способом, а для хорошего урожая нужны шмели или пчелы, но у нас их нет. Вот 1,5 тонны с полутора тепличек, а больше не сможем. Томаты у нас – это капля в море", - сокрушается Наталья Тимофеевна Сумарокова, главный и единственный здешний агроном.
Северные цветники
Помимо овощей и зелени на комбинате выращивают и разные виды цветов. В начале весны все внимание работников захватывают тюльпаны, в основном букеты к 8 марта покупают местные предприятия. Некоторые покупают у комбината и горшечные цветы - королевскую герань, бегонию, цикламен или даже новогвинейский бальзамин. После весенних праздников в продаже есть только цветы в горшках. "Это уже остатки", - поясняет Галина Федоровна.
В праздники, когда нарьянмарцы выстраиваются за цветочными дарами в очереди, она сама встает к кассе, и, расставаясь с каждым цветком, непременно проводит инструктаж – как ухаживать, сколько поливать, когда подкармливать. Она уверена – если к растению относиться с любовью, беречь его и заботиться, даже на Крайнем севере можно вырастить необыкновенную оранжерею.
1 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
2 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
3 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
1 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
2 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
3 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
"Вы пройдите по улицам вечернего Нарьян-Мара – во многих окнах горят лампы, цветы подсвечивают, окошки нарядные. На севере растительности мало, не хватает глазу зелени, так что северяне очень любят домашние растения", - говорит начальник комбината.
А главный агроном, цветовод по первому образованию, добавляет – от цветов никогда не устанешь, сколько бы их не было – пусть сотни и тысячи, как в теплицах "Солнышка", ведь человек не только отдает растению заботу и тепло, но и взамен получает что-то, что греет душу.
"Я тут обо всем на свете забываю! Не представлю, как бы могла сидеть в офисе. И знаете, даже несмотря на то, что я тут все время в теплицах, мне очень нравится, когда мне цветы дарят. Я-то точно знаю, что не бывает некрасивых цветов", - улыбается агроном.
Поздней весной Нарьян-Мар прихорашивается. Пестрые клумбы и газоны – тоже заслуга комбината, много лет именно здесь готовят летний наряд столице, селам и поселкам, выращивают до 45 тысяч цветов. Впрочем, были в истории города и "позорные", как говорит Галина Федоровна, годы – когда в дело озеленения вступали на конкурсной основе заезжие сорта. Не приняли северные условия южных "гостей". С тех пор обходятся без экспериментов.
Только вот выживать в конкурентной борьбе комбинату приходится непросто – крупные производители готовы везти овощи и зелень из других регионов. По словам начальницы комбината, качество такой продукции зачастую приносится в жертву объемам. Так что бывало не раз, что целые фуры порченых овощей оказывались на свалке.
Местные власти поддерживают своего производителя – комбинат получает субсидии, но этих средств далеко недостаточно на ежедневные нужды и вовсе не хватает на переоборудование, о котором так мечтают на "Солнышке".
"Мы получаем субсидии – 46 рублей за килограмм овощей, для нас это существенно. Наше предприятие ведь убыточное. Дания
, Норвегия
получают большие финансовые вливания, чтобы существовать, поэтому там современные технологии. Чтобы нам такое построить – огромные суммы нужны", - вздыхает Галина Федоровна.
Салат и укроп, петрушка и сельдерей, щавель и мангольд, мята и мелисса, кинза и базилик – это все то, что жители севера могут подать к столу с местных грядок. Впрочем, есть и те, кто хотел бы посоревноваться с Заполярьем и самостоятельно вырастить урожай. Работники комбината подращивают рассаду помидоров, огурцов, баклажанов и перца – спрос на нее растет с каждым годом. Вокруг Нарьян-Мара растет частный сектор, а с ним появляются и частные теплицы.
1 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
2 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
3 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
1 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
2 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
3 из 3
Теплицы комбината "Солнышко" в Нарьян-Маре
На комбинате работают около 20 человек, мало кто приходит сюда за деньгами – здесь заработком не похвастаешься. Но поработав немного с землей, с растениями, в шорохе листьев или под музыку – кому как нравится, многие задерживаются на годы. "Обстановка здесь спокойная. Одна женщина на меня посмотрела и говорит, у вас даже взгляд другой – спокойный, это потому что вы все время с растениями", - смеется Галина Федоровна.