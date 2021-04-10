https://ria.ru/20210410/nao-1727663632.html

В НАО начали сбор арктических огурцов и новогвинейских бальзаминов

В НАО начали сбор арктических огурцов и новогвинейских бальзаминов

Сбор урожая огурцов, которые в народе называют арктическими, начался в заполярном Нарьян-Маре, здесь в теплицах комбината "Солнышко" по старинке выращивают... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:16

2021-04-10T10:16

2021-04-10T10:27

россия

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

экономика

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НАРЬЯН-МАР, 10 апр – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Сбор урожая огурцов, которые в народе называют арктическими, начался в заполярном Нарьян-Маре, здесь в теплицах комбината "Солнышко" по старинке выращивают томаты, перец, множество сортов зелени и цветы - от тюльпанов до новогвинейского бальзамина. Корреспондент РИА Новости побывала в одном из самых северных в мире тепличных хозяйств и узнала, как агрономы научились выращивать овощи и цветы в регионе без грунта и пчел.В прошлом векеНа улице минус 30, в теплицах – почти тропики: тепло, влажно, зелено. На входе выдают белый халат. Строгая начальница комбината Галина Федоровна Чебыкина проводит экскурсию по одному из, наверное, самых северных во всем мире, тепличных хозяйств и сразу предупреждает: "По уровню оснащенности и технологиям мы живем еще далеко в прошлом веке".Первые теплицы на намывном песке – такова особенность строительства в условиях Крайнего севера – появились в Нарьян-Маре в середине 1990-х годов прошлого века – во многом это было связано с необходимостью поставлять на столы школьников и детсадовцев витамины. До Нарьян-Мара до сих пор нет современных дорог, возить овощи и фрукты по морю и воздуху – дорого, по зимнику (автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях) – долго и не всегда возможно.Первый урожай собрали в 1994 году. Выращивали в основном огурцы и помидоры, самый большой урожай "потянул" на 183 тонны, теперь снимают в три раза меньше – нет возможности стерилизовать грунт, "негде развернуться – королевство маловато". Да и сами теплицы морально и физически устарели – сегодня такие мало где используют – "вчерашний день", но и эти "пенсионерки" по-прежнему в строю.Работники комбината всегда мечтали о расширении площадей – что такое две теплицы. Галина Федоровна подходит к окну и грустно кивает на торчащие из снега гигантские металлические конструкции: "Вот наша мечта. Была… Полгектара новых теплиц. С 2012 года мечта прекратила свое существование. Деньги были, но пришел нерадивый подрядчик. И все… Достроить ничего нельзя, надо все демонтировать и строить заново. Это был проект под теплицы зимние, должны были выращивать здесь зимние огурцы – самое выгодное".Спасение в навозеКомбинат работает на "продленном обороте" - то есть фактически выращивание культур длится полгода: один раз посадил и ждешь урожая, потом перерыв. Агрономы пробовали "обмануть природу" и немного сдвинуть цикл, но у растений на этот счет были свои планы.Не только овощи, зелень и цветы не должны расти в таком климате, само производство преодолевает не меньшие трудности. Начать хотя бы с того, что в Ненецком округе вообще нет грунта. Если везти грунт "с большой земли", он окажется "золотым". Заполярные специалисты и здесь нашли выход."В 2008 году нас объединили с ненецкой агропромышленной компанией, там животноводческие фермы: их отходы – навоз, и, если его подержать три - четыре года, компостная масса перегнивает. Перепревший навоз для нас является грунтом, мы добавляем песок, опилки, минеральные удобрения. Наша задача – уйти от этой проблемы, мы хотим перейти на малообъемную технологию", - рассказывает Галина Федоровна.Не сразу удалось заполярным аграриям подобрать "свои сорта" овощей. Когда одним из главных слов в экономике стало "импортозамещение", на комбинате послушно перешли на российские семена, но быстро убедились – конкуренции с импортными они не выдерживают. Так в нарьян-марских теплицах "прописались" нидерландские гости.Огурец – главный кормилец комбината на сегодня, высокие растения ровными рядами выстроены, словно по линейке. Работники комбината мечтают о том, что в скором времени от устаревшего "дождевания" перейдут на капельный полив и урожаи станут выше.Оператор технологического оборудования Дмитрий Клименко работает на комбинате уже шесть лет. "Огурчики, цветочки, зелень - я поливаю и слежу за исправностью, контролирую микроклимат. Все вручную делается. Но я люблю свою работу - все растет на глазах – как ребенок, ведь сколько трудов вложено! Бывает, и в выходные, и в праздники выхожу, куда денешься – не оставишь же их", - рассказывает Дмитрий.Вдоль всей огуречной теплицы тянется узкая гряда томатов. "Томаты у нас растут "на боковушках", как я говорю – спартанским способом, а для хорошего урожая нужны шмели или пчелы, но у нас их нет. Вот 1,5 тонны с полутора тепличек, а больше не сможем. Томаты у нас – это капля в море", - сокрушается Наталья Тимофеевна Сумарокова, главный и единственный здешний агроном.Северные цветникиПомимо овощей и зелени на комбинате выращивают и разные виды цветов. В начале весны все внимание работников захватывают тюльпаны, в основном букеты к 8 марта покупают местные предприятия. Некоторые покупают у комбината и горшечные цветы - королевскую герань, бегонию, цикламен или даже новогвинейский бальзамин. После весенних праздников в продаже есть только цветы в горшках. "Это уже остатки", - поясняет Галина Федоровна.В праздники, когда нарьянмарцы выстраиваются за цветочными дарами в очереди, она сама встает к кассе, и, расставаясь с каждым цветком, непременно проводит инструктаж – как ухаживать, сколько поливать, когда подкармливать. Она уверена – если к растению относиться с любовью, беречь его и заботиться, даже на Крайнем севере можно вырастить необыкновенную оранжерею."Вы пройдите по улицам вечернего Нарьян-Мара – во многих окнах горят лампы, цветы подсвечивают, окошки нарядные. На севере растительности мало, не хватает глазу зелени, так что северяне очень любят домашние растения", - говорит начальник комбината.А главный агроном, цветовод по первому образованию, добавляет – от цветов никогда не устанешь, сколько бы их не было – пусть сотни и тысячи, как в теплицах "Солнышка", ведь человек не только отдает растению заботу и тепло, но и взамен получает что-то, что греет душу.Поздней весной Нарьян-Мар прихорашивается. Пестрые клумбы и газоны – тоже заслуга комбината, много лет именно здесь готовят летний наряд столице, селам и поселкам, выращивают до 45 тысяч цветов. Впрочем, были в истории города и "позорные", как говорит Галина Федоровна, годы – когда в дело озеленения вступали на конкурсной основе заезжие сорта. Не приняли северные условия южных "гостей". С тех пор обходятся без экспериментов.Только вот выживать в конкурентной борьбе комбинату приходится непросто – крупные производители готовы везти овощи и зелень из других регионов. По словам начальницы комбината, качество такой продукции зачастую приносится в жертву объемам. Так что бывало не раз, что целые фуры порченых овощей оказывались на свалке.Местные власти поддерживают своего производителя – комбинат получает субсидии, но этих средств далеко недостаточно на ежедневные нужды и вовсе не хватает на переоборудование, о котором так мечтают на "Солнышке"."Мы получаем субсидии – 46 рублей за килограмм овощей, для нас это существенно. Наше предприятие ведь убыточное. Дания, Норвегия получают большие финансовые вливания, чтобы существовать, поэтому там современные технологии. Чтобы нам такое построить – огромные суммы нужны", - вздыхает Галина Федоровна.Салат и укроп, петрушка и сельдерей, щавель и мангольд, мята и мелисса, кинза и базилик – это все то, что жители севера могут подать к столу с местных грядок. Впрочем, есть и те, кто хотел бы посоревноваться с Заполярьем и самостоятельно вырастить урожай. Работники комбината подращивают рассаду помидоров, огурцов, баклажанов и перца – спрос на нее растет с каждым годом. Вокруг Нарьян-Мара растет частный сектор, а с ним появляются и частные теплицы.На комбинате работают около 20 человек, мало кто приходит сюда за деньгами – здесь заработком не похвастаешься. Но поработав немного с землей, с растениями, в шорохе листьев или под музыку – кому как нравится, многие задерживаются на годы. "Обстановка здесь спокойная. Одна женщина на меня посмотрела и говорит, у вас даже взгляд другой – спокойный, это потому что вы все время с растениями", - смеется Галина Федоровна.

https://ria.ru/20210406/ovoschi-1727092240.html

https://ria.ru/20210326/ovoschi-1603004129.html

https://realty.ria.ru/20210323/tsvety-1602351455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, экономика