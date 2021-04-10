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Мемориальный музей космонавтики в Москве

Мемориальный музей космонавтики в Москве

Музей космонавтики в Москве – один из крупнейших научно-исторических музеев мира, расположен в основании монумента "Покорителям космоса" около метро ВДНХ. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T02:28

2021-04-10T02:28

2021-04-10T02:28

москва

музей космонавтики в москве

справки

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Музей космонавтики в Москве – один из крупнейших научно-исторических музеев мира, расположен в основании монумента "Покорителям космоса" около метро ВДНХ. Высотная часть монумента представляет собой уникальную инженерную конструкцию с углом наклона 77 градусов в виде взлетающей ракеты с символическим шлейфом. Монумент был открыт 4 ноября 1964 года в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. Замысел создания музея в основании монумента "Покорителям космоса" принадлежал выдающемуся конструктору и ученому Сергею Королеву. Решение о создании музея было принято постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР в 1967 году. Официальное открытие музея состоялось 10 апреля 1981 года и было приурочено к 20-летию полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Первоначально музей занимал площадь 3,2 тысячи квадратных метров. В музее были размещены экспозиционный зал, кинозал на 80 посадочных мест, вестибюль, приспособленный под выставочный зал, два фондохранилища, машинный зал; служебные помещения. Оформлением интерьеров и экспозиции занимался художник Олег Ломако. По его замыслу залы должны создавать иллюзию присутствия в космическом пространстве. Помещения музея были декорированы в различных техниках с применением самых современных на тот момент материалов. В оформлении главного зала центральное место занимала скульптура космонавта на фоне яркого витражного панно. В основе научной концепции экспозиции был показ исторических событий в истории космонавтики, ее этапных достижений: запуск первого искусственного спутника Земли; полет первого человека в космос; первый выход человека в открытый космос; программа исследования Луны; исследование планет Солнечной системы; международные исследования в космосе. При создании экспозиции была решена сложная задача отражения всех направлений отечественной космонавтики на крайне небольшой площади при минимальном количестве экспонатов. В мемориальном зале было представлено всего 106 экспонатов из музейного собрания. Среди экспонатов музея были образцы первых скафандров, макеты первых искусственных спутников Земли, космических аппаратов по изучению Луны и планет Солнечной системы.В 2006-2009 годах по решению правительства Москвы была проведена масштабная реконструкция музея. Музей дополнительно получил 4,5 тысячи квадратных метров полезной площади. Новая экспозиция музея была открыта 11 апреля 2009 года.В новой части музея открылись дополнительные экспозиционные залы, фондохранилище, образовательный центр с конференц­залом, клуб космонавтов, кафе, технические помещения. На сегодняшний день современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов: "Утро космической эры", "Творцы", "Космический дом на орбите", "Исследования Луны и планет Солнечной системы", "Космонавтика – человечеству", "Международное сотрудничество в космосе", "Международный космический парк", "История и культура космической эпохи". Коллекция музея насчитывает более 99 тысяч единиц хранения. Это образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателия, нумизматика, предметы декоративно-прикладного искусства, собрания живописи и графики.Фонда музея постоянно пополняются. Семьи космонавтов, а также ракетно-космические предприятия передают музею в дар личные вещи людей, которые остались в истории космонавтики, подлинные документы, образцы техники. Среди уникальных экспонатов – первый искусственный спутник Земли; подлинные чучела побывавших в космосе до начала пилотируемой программы собак Белки и Стрелки, а также капсула, на которой они вернулись на землю; скафандр СК-1 первой шестерки космонавтов (именно в таких скафандрах побывали на орбите Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский и Валентина Терешкова); полноразмерный корабль серии "Союз"; базовый блок орбитальной станции "Мир"; первый автоматический самоходный аппарат "Луноход-1"; скафандр одного из членов первой пилотируемой миссии к Луне "Аполлон-11" Майкла Коллинза и др. В перечне музейных экскурсий – интерактивные программы "Космос для малышей", "Живая планета" и другие. Музей организует образовательные и просветительские программы для учителей, школьников, студентов и их родителей. В Музее космонавтики действует система передвижных выставок. Это значит, что любая культурная или образовательная организация может провести выставку музея в своем городе и сделать космос ближе для его жителей. Филиалом Мемориального музея космонавтики является Дом-музей академика Сергея Королева открытый в 1975 году на 1-й Останкинской улице в Москве. В экспозиции дома-музея академика Королева насчитывается около 19 тысяч единиц хранения. Это личные вещи Королева, документы, письма, фотографии, мебель, предметы быта, произведения изобразительного искусства, научно-техническая и художественная библиотеки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, музей космонавтики в москве , справки