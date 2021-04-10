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В Мозамбике обеспокоились усилением в стране Исламского государства*
В Мозамбике обеспокоились усилением в стране Исламского государства*
Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство"*, после того как ранее боевики... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:53
2021-04-10T17:53
2021-04-10T17:53
мозамбик
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ПЕМБА (Мозамбик), 10 апр - РИА Новости. Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство"*, после того как ранее боевики атаковали мозамбикский город Пальма, сообщил РИА Новости источник в мозамбикских силовых структурах.Говоря об орудующих на территории Мозамбика боевиках, собеседник агентства отметил, что речь идет не только о провинции Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма. Хотя эта провинция остается эпицентром вооруженного насилия на севере страны, проблема сложнее в географическом плане и охватывает в том числе такие провинции, как Нампула и Ньяса.По словам источника, в настоящее время Мозамбик и граничащая с ним Танзания предпринимают усилия для сотрудничества с целью противодействия боевикам.Запрещенная в России террористическая группировка ИГ* ранее заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более 8 тысяч человек.Официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил, что не менее 11 тысяч человек были вынуждены покинуть город Пальма в Мозамбике после нападения со стороны боевиков, еще тысячи оказались в этом районе "в ловушке".* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
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мозамбик, терроризм, в мире
ПЕМБА (Мозамбик), 10 апр - РИА Новости.
Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство
"*, после того как ранее боевики атаковали мозамбикский город Пальма, сообщил РИА Новости источник в мозамбикских силовых структурах.
Говоря об орудующих на территории Мозамбика боевиках, собеседник агентства отметил, что речь идет не только о провинции Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма. Хотя эта провинция остается эпицентром вооруженного насилия на севере страны, проблема сложнее в географическом плане и охватывает в том числе такие провинции, как Нампула и Ньяса.
По словам источника, в настоящее время Мозамбик и граничащая с ним Танзания предпринимают усилия для сотрудничества с целью противодействия боевикам.
"Несомненно, такой риск есть, если мы не станем сильнее и не будем взаимодействовать. Необходима совместная работа", - сказал источник, отвечая на вопрос о риске появления в приграничной зоне анклава ИГ*.
Запрещенная в России террористическая группировка ИГ* ранее заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более 8 тысяч человек.
Официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил, что не менее 11 тысяч человек были вынуждены покинуть город Пальма в Мозамбике
после нападения со стороны боевиков, еще тысячи оказались в этом районе "в ловушке".
* Террористическая организация, запрещена в России