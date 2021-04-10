Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/mozambik-1727710682.html
В Мозамбике обеспокоились усилением в стране Исламского государства*
В Мозамбике обеспокоились усилением в стране Исламского государства*
Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство"*, после того как ранее боевики... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:53
2021-04-10T17:53
мозамбик
терроризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_0:110:3219:1921_1920x0_80_0_0_5546a6d0d6c63cb3f98c1905942653e6.jpg
ПЕМБА (Мозамбик), 10 апр - РИА Новости. Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство"*, после того как ранее боевики атаковали мозамбикский город Пальма, сообщил РИА Новости источник в мозамбикских силовых структурах.Говоря об орудующих на территории Мозамбика боевиках, собеседник агентства отметил, что речь идет не только о провинции Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма. Хотя эта провинция остается эпицентром вооруженного насилия на севере страны, проблема сложнее в географическом плане и охватывает в том числе такие провинции, как Нампула и Ньяса.По словам источника, в настоящее время Мозамбик и граничащая с ним Танзания предпринимают усилия для сотрудничества с целью противодействия боевикам.Запрещенная в России террористическая группировка ИГ* ранее заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более 8 тысяч человек.Официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил, что не менее 11 тысяч человек были вынуждены покинуть город Пальма в Мозамбике после нападения со стороны боевиков, еще тысячи оказались в этом районе "в ловушке".* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/mozambik-1727407442.html
мозамбик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_ac6bb74ce032d603dd721b15065ce6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мозамбик, терроризм, в мире

В Мозамбике обеспокоились усилением в стране Исламского государства*

17:53 10.04.2021
 
© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / John Bompengo
Читать ria.ru в
ПЕМБА (Мозамбик), 10 апр - РИА Новости. Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство"*, после того как ранее боевики атаковали мозамбикский город Пальма, сообщил РИА Новости источник в мозамбикских силовых структурах.
Говоря об орудующих на территории Мозамбика боевиках, собеседник агентства отметил, что речь идет не только о провинции Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма. Хотя эта провинция остается эпицентром вооруженного насилия на севере страны, проблема сложнее в географическом плане и охватывает в том числе такие провинции, как Нампула и Ньяса.
По словам источника, в настоящее время Мозамбик и граничащая с ним Танзания предпринимают усилия для сотрудничества с целью противодействия боевикам.

"Несомненно, такой риск есть, если мы не станем сильнее и не будем взаимодействовать. Необходима совместная работа", - сказал источник, отвечая на вопрос о риске появления в приграничной зоне анклава ИГ*.

Grande Hotel Beira - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 16:59
Террористы обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике
Запрещенная в России террористическая группировка ИГ* ранее заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более 8 тысяч человек.
Официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил, что не менее 11 тысяч человек были вынуждены покинуть город Пальма в Мозамбике после нападения со стороны боевиков, еще тысячи оказались в этом районе "в ловушке".
* Террористическая организация, запрещена в России
 
МозамбиктерроризмВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния