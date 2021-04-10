https://ria.ru/20210410/mozambik-1727710682.html

В Мозамбике обеспокоились усилением в стране Исламского государства*

В Мозамбике обеспокоились усилением в стране Исламского государства*

Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство"*, после того как ранее боевики... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T17:53

2021-04-10T17:53

2021-04-10T17:53

мозамбик

терроризм

в мире

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ПЕМБА (Мозамбик), 10 апр - РИА Новости. Силовые структуры Мозамбика опасаются возникновения в стране анклава террористической группировки "Исламское государство"*, после того как ранее боевики атаковали мозамбикский город Пальма, сообщил РИА Новости источник в мозамбикских силовых структурах.Говоря об орудующих на территории Мозамбика боевиках, собеседник агентства отметил, что речь идет не только о провинции Кабу-Делгаду, где расположен город Пальма. Хотя эта провинция остается эпицентром вооруженного насилия на севере страны, проблема сложнее в географическом плане и охватывает в том числе такие провинции, как Нампула и Ньяса.По словам источника, в настоящее время Мозамбик и граничащая с ним Танзания предпринимают усилия для сотрудничества с целью противодействия боевикам.Запрещенная в России террористическая группировка ИГ* ранее заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. Как сообщала РИА Новости Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин, из Пальмы ушли более 8 тысяч человек.Официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил, что не менее 11 тысяч человек были вынуждены покинуть город Пальма в Мозамбике после нападения со стороны боевиков, еще тысячи оказались в этом районе "в ловушке".* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/mozambik-1727407442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мозамбик, терроризм, в мире