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В Ухте в сугробе нашли тело новорожденного младенца

В Ухте в сугробе нашли тело новорожденного младенца

Тело новорожденного нашли в полиэтиленовом пакете в сугробе в Ухте, сообщает СУСК РФ по республике Коми. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T22:19

2021-04-10T22:19

2021-04-10T22:19

россия

ухта

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Тело новорожденного нашли в полиэтиленовом пакете в сугробе в Ухте, сообщает СУСК РФ по республике Коми."10 апреля в сугробе возле гаража, расположенного по улице Дорожной города Ухты, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти младенца."Следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные и процессуальные действия, направленные на установление матери новорожденного, а также причин, обстоятельств произошедшего", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210406/telo-1604394984.html

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ухта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ухта, происшествия