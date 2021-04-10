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В Ухте в сугробе нашли тело новорожденного младенца
В Ухте в сугробе нашли тело новорожденного младенца
Тело новорожденного нашли в полиэтиленовом пакете в сугробе в Ухте, сообщает СУСК РФ по республике Коми. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T22:19
2021-04-10T22:19
2021-04-10T22:19
россия
ухта
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Тело новорожденного нашли в полиэтиленовом пакете в сугробе в Ухте, сообщает СУСК РФ по республике Коми."10 апреля в сугробе возле гаража, расположенного по улице Дорожной города Ухты, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти младенца."Следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные и процессуальные действия, направленные на установление матери новорожденного, а также причин, обстоятельств произошедшего", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210406/telo-1604394984.html
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россия, ухта, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости.
Тело новорожденного нашли в полиэтиленовом пакете в сугробе в Ухте
, сообщает СУСК РФ
по республике Коми.
"10 апреля в сугробе возле гаража, расположенного по улице Дорожной города Ухты, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти младенца.
"Следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные и процессуальные действия, направленные на установление матери новорожденного, а также причин, обстоятельств произошедшего", - сообщает ведомство.