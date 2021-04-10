https://ria.ru/20210410/mitropolit-1727726943.html
В РПЦ назвали "индустрией обмана" операции по смене пола
В РПЦ назвали "индустрией обмана" операции по смене пола
Русская православная церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах, а соответствующие операции включены в "индустрию обмана", в которой... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T21:14
2021-04-10T21:14
2021-04-10T23:59
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах, а соответствующие операции включены в "индустрию обмана", в которой участвуют психологи, хирурги и другие специалисты, заявил РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, комментируя решение о подготовке особого церковного документа по этой теме.Для разработки документа будет создана отдельная рабочая группа "с привлечением компетентных экспертов" в рамках возглавляемой митрополитом Иларионом комиссии по богословию и богословскому образованию Межсоборного присутствия РПЦ."Позиция Русской православной церкви по так называемой "смене пола" выражена в "Основах социальной концепции". Эта позиция пересмотру не подлежит. Церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах", - сказал митрополит Иларион.По его словам, "очевидно, что никакой смены пола в действительности не происходит", а "калечащая операция способна лишь изменить некоторые вторичные половые признаки человека, но превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину она не может"."Индустрия по смене пола - это индустрия обмана, в которой участвуют психологи, психиатры, сексологи, эндокринологи, пластические хирурги", - уверен иерарх Русской церкви.Он добавил, что "на Западе это широко развитая индустрия, но и в России операции по "смене пола" совершаются уже несколько десятилетий, еще с советских времен".Вопросы, которые сегодня требуют обсуждения, пояснил митрополит Иларион, касаются отнюдь не возможных изменений позиции Церкви - такие изменения, по его словам, невозможны. А касаются они "различных аспектов пастырского окормления лиц, страдающих тем психическим расстройством, которое на современном языке называется "гендерной дисфорией""."Как Церковь может помочь таким людям? И что может противопоставить Церковь гендерной идеологии, одним из пунктов которой является представление о том, что биологический пол человека может не совпадать с его самоощущением? Вот те вопросы, на которые предстоит ответить в документе, работа над которым начнется в рамках возглавляемой мною комиссии Межсоборного присутствия", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210410/ekzortsizm-1727687139.html
https://ria.ru/20210406/dokument-1727078790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4349ce87f0f85cb0d1e0f3770f2186f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский патриархат, русская православная церковь
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь
не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах, а соответствующие операции включены в "индустрию обмана", в которой участвуют психологи, хирурги и другие специалисты, заявил РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополит Иларион, комментируя решение о подготовке особого церковного документа по этой теме.
Для разработки документа будет создана отдельная рабочая группа "с привлечением компетентных экспертов" в рамках возглавляемой митрополитом Иларионом комиссии по богословию и богословскому образованию Межсоборного присутствия РПЦ.
"Позиция Русской православной церкви по так называемой "смене пола" выражена в "Основах социальной концепции". Эта позиция пересмотру не подлежит. Церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, "очевидно, что никакой смены пола в действительности не происходит", а "калечащая операция способна лишь изменить некоторые вторичные половые признаки человека, но превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину она не может".
"Индустрия по смене пола - это индустрия обмана, в которой участвуют психологи, психиатры, сексологи, эндокринологи, пластические хирурги", - уверен иерарх Русской церкви.
Он добавил, что "на Западе это широко развитая индустрия, но и в России
операции по "смене пола" совершаются уже несколько десятилетий, еще с советских времен".
Вопросы, которые сегодня требуют обсуждения, пояснил митрополит Иларион, касаются отнюдь не возможных изменений позиции Церкви - такие изменения, по его словам, невозможны. А касаются они "различных аспектов пастырского окормления лиц, страдающих тем психическим расстройством, которое на современном языке называется "гендерной дисфорией"".
"Как Церковь может помочь таким людям? И что может противопоставить Церковь гендерной идеологии, одним из пунктов которой является представление о том, что биологический пол человека может не совпадать с его самоощущением? Вот те вопросы, на которые предстоит ответить в документе, работа над которым начнется в рамках возглавляемой мною комиссии Межсоборного присутствия", - заключил собеседник агентства.