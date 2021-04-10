https://ria.ru/20210410/mitropolit-1727726943.html

В РПЦ назвали "индустрией обмана" операции по смене пола

В РПЦ назвали "индустрией обмана" операции по смене пола

Русская православная церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах, а соответствующие операции включены в "индустрию обмана", в которой... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T21:14

2021-04-10T21:14

2021-04-10T23:59

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах, а соответствующие операции включены в "индустрию обмана", в которой участвуют психологи, хирурги и другие специалисты, заявил РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, комментируя решение о подготовке особого церковного документа по этой теме.Для разработки документа будет создана отдельная рабочая группа "с привлечением компетентных экспертов" в рамках возглавляемой митрополитом Иларионом комиссии по богословию и богословскому образованию Межсоборного присутствия РПЦ."Позиция Русской православной церкви по так называемой "смене пола" выражена в "Основах социальной концепции". Эта позиция пересмотру не подлежит. Церковь не может принять "смену пола" ни при каких обстоятельствах", - сказал митрополит Иларион.По его словам, "очевидно, что никакой смены пола в действительности не происходит", а "калечащая операция способна лишь изменить некоторые вторичные половые признаки человека, но превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину она не может"."Индустрия по смене пола - это индустрия обмана, в которой участвуют психологи, психиатры, сексологи, эндокринологи, пластические хирурги", - уверен иерарх Русской церкви.Он добавил, что "на Западе это широко развитая индустрия, но и в России операции по "смене пола" совершаются уже несколько десятилетий, еще с советских времен".Вопросы, которые сегодня требуют обсуждения, пояснил митрополит Иларион, касаются отнюдь не возможных изменений позиции Церкви - такие изменения, по его словам, невозможны. А касаются они "различных аспектов пастырского окормления лиц, страдающих тем психическим расстройством, которое на современном языке называется "гендерной дисфорией""."Как Церковь может помочь таким людям? И что может противопоставить Церковь гендерной идеологии, одним из пунктов которой является представление о том, что биологический пол человека может не совпадать с его самоощущением? Вот те вопросы, на которые предстоит ответить в документе, работа над которым начнется в рамках возглавляемой мною комиссии Межсоборного присутствия", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210410/ekzortsizm-1727687139.html

https://ria.ru/20210406/dokument-1727078790.html

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россия, московский патриархат, русская православная церковь