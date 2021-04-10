https://ria.ru/20210410/minoborony-1727663496.html

В военные вузы примут более 12,5 тысячи курсантов

В военные вузы примут более 12,5 тысячи курсантов

Свыше 12,5 тысячи курсантов, в том числе более 150 девушек, планируется зачислить в военные вузы в этом году, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:14

2021-04-10T10:14

2021-04-10T10:14

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свыше 12,5 тысячи курсантов, в том числе более 150 девушек, планируется зачислить в военные вузы в этом году, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Планируется, что в этом году в вузы будет зачислено более 12,5 тысячи курсантов, среди них будет и более 150 девушек", - говорится в сообщении.По информации ведомства, сдача вступительных испытаний на поступление в высшие учебные заведения Минобороны России в этом году стартует с 1 июля.Для ознакомления абитуриентов с вузами планируется проведение виртуальных дней открытых дверей. "Подобные экскурсии в режиме онлайн планируется провести в нескольких высших военных учебных заведениях Минобороны России", - пояснили в ведомстве.Первое подобное мероприятие проведет Военный университет Минобороны в субботу в 11:00 мск на виртуальных площадках в социальных сетях.

https://ria.ru/20210406/gosduma-1604442247.html

https://ria.ru/20210405/armiya-1604213621.html

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2021

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)