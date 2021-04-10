https://ria.ru/20210410/mig-31-1727654520.html

Российский МиГ-31 перехватил американский RC-135 над Тихим океаном

Российский МиГ-31 перехватил американский RC-135 над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:33

2021-04-10T08:33

2021-04-10T14:27

тихий океан

россия

миг-31

сша

безопасность

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", — говорится в сообщении национального центра управления обороной.После разворота иностранного военного самолета экипаж МиГ вернулся на аэродром базирования.Как говорится в релизе, полет российского истребителя выполнен в соответствии с международными правилами, нарушения границы не допущено.Активность в воздушном пространстве вблизи границ России постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет способен нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.

https://ria.ru/20210311/samolety-1600755853.html

тихий океан

россия

сша

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2021

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тихий океан, россия, миг-31, сша, безопасность