https://ria.ru/20210410/marki-1727733728.html

Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина

Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина

Коллекционные марки под номером один с портретами российских космонавтов, выпущенные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, достанутся президенту... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T22:59

2021-04-10T22:59

2021-04-10T23:05

россия

александр вучич

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

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в мире

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БЕЛГРАД, 10 апр - РИА Новости. Коллекционные марки под номером один с портретами российских космонавтов, выпущенные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, достанутся президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости и.о. директора Почты Сербии Зоран Джорджевич.Как ранее сообщалось, национальная почтовая служба Сербии выпускает 12 апреля специальное издание памятных марок с изображениями Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой."Президент России Владимир Путин получит уникальные памятные коллекционные марки под номером один. Президент Сербии Александр Вучич - номер один для сербского народа и для меня, но на этот раз он получит коллекционные марки под номером два", - сказал Джорджевич.По его словам, события прошлого, представленные марками, еще больше сблизили Сербию и Россию."Сербский народ с большим уважением и гордостью относится к любым достижениям братского русского народа, и эти чувства были запечатлены выпуском памятных марок, которые возвращают воспоминания о великих успехах советской эпохи освоения космоса", - сказал глава Почты Сербии.Джорджевич отметил, что марка с изображением Терешковой уникальна для страны как первое в сербской филателии прижизненное изображение иностранца.По словам собеседника агентства, идея выпуска таких марок была поддержана его другом, главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.В понедельник в Белградском музее почты откроется специальная выставка марок "Сербские и российские почтовые марки о космосе". Организаторами мероприятия выступают Почта Сербии, посольство России в Белграде и общество Adligat, развивающее международное культурное сотрудничество. На выставке будет представлено более 200 марок, в том числе первые в истории СССР марки об освоении космоса, первая в истории марка Гагарина, серебряные и золотые космические марки, самая большая в мире почтовая марка с изображением космонавтов СССР, российские и сербские марки."Эта выставка - панорама филателии, освоения космоса и сербско-российской дружбы", - заключил Джорджевич.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/gagarin-1727677916.html

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россия, александр вучич, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, сербия, белград (город), в мире