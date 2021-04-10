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Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина
Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина
Коллекционные марки под номером один с портретами российских космонавтов, выпущенные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, достанутся президенту... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T22:59
2021-04-10T23:05
россия
александр вучич
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
сербия
белград (город)
в мире
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БЕЛГРАД, 10 апр - РИА Новости. Коллекционные марки под номером один с портретами российских космонавтов, выпущенные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, достанутся президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости и.о. директора Почты Сербии Зоран Джорджевич.Как ранее сообщалось, национальная почтовая служба Сербии выпускает 12 апреля специальное издание памятных марок с изображениями Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой."Президент России Владимир Путин получит уникальные памятные коллекционные марки под номером один. Президент Сербии Александр Вучич - номер один для сербского народа и для меня, но на этот раз он получит коллекционные марки под номером два", - сказал Джорджевич.По его словам, события прошлого, представленные марками, еще больше сблизили Сербию и Россию."Сербский народ с большим уважением и гордостью относится к любым достижениям братского русского народа, и эти чувства были запечатлены выпуском памятных марок, которые возвращают воспоминания о великих успехах советской эпохи освоения космоса", - сказал глава Почты Сербии.Джорджевич отметил, что марка с изображением Терешковой уникальна для страны как первое в сербской филателии прижизненное изображение иностранца.По словам собеседника агентства, идея выпуска таких марок была поддержана его другом, главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.В понедельник в Белградском музее почты откроется специальная выставка марок "Сербские и российские почтовые марки о космосе". Организаторами мероприятия выступают Почта Сербии, посольство России в Белграде и общество Adligat, развивающее международное культурное сотрудничество. На выставке будет представлено более 200 марок, в том числе первые в истории СССР марки об освоении космоса, первая в истории марка Гагарина, серебряные и золотые космические марки, самая большая в мире почтовая марка с изображением космонавтов СССР, российские и сербские марки."Эта выставка - панорама филателии, освоения космоса и сербско-российской дружбы", - заключил Джорджевич.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/gagarin-1727677916.html
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россия, александр вучич, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, сербия, белград (город), в мире

Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина

22:59 10.04.2021 (обновлено: 23:05 10.04.2021)
 
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости
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БЕЛГРАД, 10 апр - РИА Новости. Коллекционные марки под номером один с портретами российских космонавтов, выпущенные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, достанутся президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости и.о. директора Почты Сербии Зоран Джорджевич.
Как ранее сообщалось, национальная почтовая служба Сербии выпускает 12 апреля специальное издание памятных марок с изображениями Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой.
"Президент России Владимир Путин получит уникальные памятные коллекционные марки под номером один. Президент Сербии Александр Вучич - номер один для сербского народа и для меня, но на этот раз он получит коллекционные марки под номером два", - сказал Джорджевич.
По его словам, события прошлого, представленные марками, еще больше сблизили Сербию и Россию.
"Сербский народ с большим уважением и гордостью относится к любым достижениям братского русского народа, и эти чувства были запечатлены выпуском памятных марок, которые возвращают воспоминания о великих успехах советской эпохи освоения космоса", - сказал глава Почты Сербии.
Джорджевич отметил, что марка с изображением Терешковой уникальна для страны как первое в сербской филателии прижизненное изображение иностранца.
По словам собеседника агентства, идея выпуска таких марок была поддержана его другом, главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
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В понедельник в Белградском музее почты откроется специальная выставка марок "Сербские и российские почтовые марки о космосе". Организаторами мероприятия выступают Почта Сербии, посольство России в Белграде и общество Adligat, развивающее международное культурное сотрудничество. На выставке будет представлено более 200 марок, в том числе первые в истории СССР марки об освоении космоса, первая в истории марка Гагарина, серебряные и золотые космические марки, самая большая в мире почтовая марка с изображением космонавтов СССР, российские и сербские марки.
"Эта выставка - панорама филателии, освоения космоса и сербско-российской дружбы", - заключил Джорджевич.
 
РоссияАлександр ВучичРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинСербияБелград (город)В мире
 
 
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