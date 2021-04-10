Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина
22:59 10.04.2021 (обновлено: 23:05 10.04.2021)
БЕЛГРАД, 10 апр - РИА Новости. Коллекционные марки под номером один с портретами российских космонавтов, выпущенные в Сербии к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, достанутся президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости и.о. директора Почты Сербии Зоран Джорджевич.
Как ранее сообщалось, национальная почтовая служба Сербии выпускает 12 апреля специальное издание памятных марок с изображениями Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой.
"Президент России Владимир Путин получит уникальные памятные коллекционные марки под номером один. Президент Сербии Александр Вучич - номер один для сербского народа и для меня, но на этот раз он получит коллекционные марки под номером два", - сказал Джорджевич.
По его словам, события прошлого, представленные марками, еще больше сблизили Сербию и Россию.
"Сербский народ с большим уважением и гордостью относится к любым достижениям братского русского народа, и эти чувства были запечатлены выпуском памятных марок, которые возвращают воспоминания о великих успехах советской эпохи освоения космоса", - сказал глава Почты Сербии.
Джорджевич отметил, что марка с изображением Терешковой уникальна для страны как первое в сербской филателии прижизненное изображение иностранца.
По словам собеседника агентства, идея выпуска таких марок была поддержана его другом, главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
В понедельник в Белградском музее почты откроется специальная выставка марок "Сербские и российские почтовые марки о космосе". Организаторами мероприятия выступают Почта Сербии, посольство России в Белграде и общество Adligat, развивающее международное культурное сотрудничество. На выставке будет представлено более 200 марок, в том числе первые в истории СССР марки об освоении космоса, первая в истории марка Гагарина, серебряные и золотые космические марки, самая большая в мире почтовая марка с изображением космонавтов СССР, российские и сербские марки.
"Эта выставка - панорама филателии, освоения космоса и сербско-российской дружбы", - заключил Джорджевич.